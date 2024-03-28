Які квіти треба посадити до Великодня: їх всього 5

Великдень для українців є одним з найголовніших релігійних свят у році. Християни східного обряду будуть святкувати Воскресіння Христове 5 травня, тому до цього часу треба встигнути посадити в клумбі певні види квітів.

Щоб квіти зацвіли вже влітку, їх треба посадити у квітні. Це ідеальний місяць для посадки рослин, бо температура повітря вже достатньо прогрівається на цей період, тому квіти швидше приймуться.

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Садівники поділилися кількома видами квітів, які треба посадити саме у квітні, за місяць до Великодня.

Космея

Ці схожі на ромашку квіти в різних кольорах є легкими у вирощуванні та рясно цвітуть. Просто посійте насіння космеї в добре дренований ґрунт на сонячному місці. Влітку вони розцвітуть та будуть приваблювати метеликів та бджіл у ваш сад.

Соняшник

Ці квіти прикрасять будь-який сад завдяки високим стеблам та яскравому жовтому кольору. Садити квіти треба в добре родючий ґрунт.



Соняшник можна садити у квітні / Фото Pexels

Календула

Насіння календули треба садити в сонячному чи затіненому місці у вологий, добре дренований ґрунт. Різнокольорові квіти точно прикрасять будь-яку клумбу біля дому.

Настурція

Насіння настурції треба посіяти на сонячному місці чи частково затіненому, але не сильно, бо квіти хочуть сонця. Що цікаво, садівники кажуть, що ці квіти є їстівними, тож їх можна додавати у салат чи робити кулінарні витвори за допомогою яскравих квітів.

Запашний горошок

Ці квіти мають чарівний аромат. Насіння треба сіяти у вологий, дренований ґрунт, який збагачений компостом. Зробіть опору для квітки, оскільки вона любить обвиватися навколо чогось.