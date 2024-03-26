Гарні та невибагливі: які квіти посадити на могилі – секрети вибору

Весна – пора не лише робіт на городі, а й на цвинтарі. Багато українців у цей час прикрашають могили близьких.

Для могил зазвичай обирають непримхливі рослини. Адже вони не потребують частого догляду.

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Як обрати квіти для цвинтаря

Для садіння на цвинтарі найкраще підходять квіти невибагливі, які не потребують частого поливу і цвітуть все літо. Також дуже важливо враховувати:

Склад та якість ґрунту. Зазвичай на цвинтарі він глинистий або піщаний. У першому вода застоюватиметься, а в піску – її для рослин буде недостатньо. Ґрунтопокривні рослини ідеально підходять для посадки на цвинтарі.

Рослина має бути стійкою до посухи, морозу і мати хороший імунітет до хвороб. Зважаючи на нечасте відвідування кладовища, краще там садити посухостійкі рослини.

Освітленість ділянки. Потрібно визначити, що посадити на цвинтарі на сонці, а що легко обходитиметься без гарного освітлення.

Краще уникати висаджування дуже рідкісних квітів, адже деякі люди їх можуть просто зірвати.

Рослина має прикрашати могилу і цвісти чи бути зеленою якнайдовше.



На кладовищі висаджують невибагливі рослини / Фото Unsplash

Що посадити біля могили

Для глинистого ґрунту рекомендують обирати рослини, які переносять вологість і мають хорошу дренажну здатність, зокрема:

конвалії,

іриси,

астильби.

Для піщаного ґрунту підходять рослини, які добре переносять сухість та нестачу вологи:

гортензія,

лаванда,

розмарин.

Для супіщаного ґрунту, який поєднує глинистий та піщаний, підійдуть:

жоржини,

братки,

півонії.

Якщо ґрунт родючий, можна посадити троянди, лілії, гладіолуси.

Для висаджування на сонці рекомендують обирати квіти, які добре переносять прямі сонячні промені та мають високу толерантність до спеки, наприклад:

маргаритки,

герань,

соняшник.

У тіні висаджують квіти, які добре ростуть в умовах нестачі сонячного світла:

фіалки,

хости,

астильби.



Під час вибору рослин треба враховувати багато факторів / Фото Unsplash

Найчастіше біля пам'ятників висаджують килимові рослини, які щільно покривають ґрунт, запобігаючи росту бур'янів та знижуючи ерозію. Такі рослини зазвичай не вимагають багато догляду після висаджування, однак створюють привабливий вид. Серед килимових рослин, які найчастіше висаджують на могилах:

барвінок,

седум,

вербейник монетчатий,

суниця.

Біля могили можна садити як багаторічні рослини, так і однорічники. Більшість віддає перевагу багаторічникам, таким як:

тюльпан,

нарцис,

незабудка,

ехінацея,

рудбекія,

конвалія,

деревій,

кам'яна троянда (сукуленти),

лаванда,

гортензія.

Однорічні рослини вимагають щорічної пересадки, більше зусиль з поливу та догляду. Водночас вони цвітуть рясніше та довше. Окрім цього, їх можна міняти кожного року. Серед однорічних квітів найчастіше на могилі саджають космію, братки, календулу, садову гвоздику, волошку.