3 види квітів, які можна посадити після Великодня: будуть яскраво цвісти все літо

Є певна категорія квітів, які не лише будуть цвісти все літо, але й продовжать цвітіння аж до осені. Після великодніх свят садівники знову приступатимуть до городніх справ, тож розповідаємо, які квіти можна посадити після Пасхи.

Травень – ідеальний час для посадки квітів. Цей теплий та сонячний місяць створює гарне середовище для росту рослин. Якщо хочете додати трохи яскравих фарб у свій сад, тоді радимо висадити кілька квітів, які зацвітуть впродовж кількох тижнів.

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Серед квітів, які можна садити на початку травня – вербена, настурція та волошки. Вони цвітуть в блакитному, бузковому, рожевому та червоному відтінку.

Вербена

Насіння вербени рекомендовано садити в добре підготовлений ґрунт на освітленій ділянці вже на початку травня, щоб отримати квіти вже в липні. Вербена буде яскраво цвісти аж до жовтня.

Рослинам характерні високі стебла з рідким листям та яскраво-лавандовими квітами. Вербена приваблює бджіл, птахів, метеликів та інших запилювачів.

Волошки

Травень – це останній місяць, коли можна садити волошки, тому варто поспішати. Ці однорічні квіти швидко ростуть та є простими у вирощуванні. Садівники радять їх садити на сонячному місці з дренованим ґрунтом.

Щоб вони краще цвіли, волошки треба буде підрізати. Також дуже важливо підливати квіти, щоб підтримувати вологість ґрунту, особливо у спекотній літній період.



Посадіть на клумбі волошки / Фото Pexels

Настурції

Ці квіти забезпечать вам барвистий сад, бо ростуть в помаранчевих, червоних та жовтих кольорах. Ці однорічні рослини є найпростішими у вирощуванні. Якщо посадити їх у травні, то в червні вони вже зацвітуть та будуть тішити своїми квітами аж до жовтня.

Важливо сіяти квіти в сонячній ділянці та не забувати поливати їх у посушливий та спекотний період.