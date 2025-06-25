Ці 5 квітів цвістимуть знову і знову: їх можна зрізати ціле літо

Важко визначити, що краще: квіти, що тішать своїм цвітінням у саду, або ж букети, що радують око вдома. На щастя, ви можете не обирати – якщо посадите правильні рослини у себе на ділянці.

Існує чимало рослин, які вирощують нові суцвіття надзвичайно швидко після того, як ви зріжете попередні на букети, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. А деякі квіти від зрізання починають цвісти навіть пишніше.

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Ротики

Ротики мають грона суцвіть, що ростуть на високих та міцних стеблах, тож можуть додати чимало висоти та унікальної форми до вашого саду та клумб. Окрім того, вони неймовірно виглядають у букетах та знову відрощують суцвіття після того, як ви зріжете попередні.

Для найкращого результату радять зрізати квіти вранці, коли температура прохолодніша, і на стеблі розкрилося принаймні три суцвіття.



Ротики швидко ростуть / Фото Pexels

Космеї

Космея – це чудова садова квітка за усіма критеріями. Вона приваблює запилювачів, швидко росте, не потребує особливого догляду, а також вирізняється неабиякою посухостійкістю.

Окрім того, вона може неймовірно виглядати у букетах, а її тонкі, вигнуті стебла додають текстури будь-якій клумбі.



Космеї бувають різних кольорів / Фото Pexels

Целозія

Цю рослину можна відносно нечасто побачити на клумбах – та вона точно заслуговує на місце у вашому саду. Рослина належить до родини амарантових та має вертикальні пір'ясті головки яскравого кольору. Окрім того, різноманітність відтінків целозії вражає – вони варіюються від жовтого до фіолетового.



Целозії мають незвичний вигляд / Фото Pexels

Цинія

Цинії – це надійні улюбленці багатьох садівників та ідеальний вибір, якщо ви тільки починаєте вирощування саду та хочете отримати красиве цвітіння з мінімальною кількістю зусиль. Цинії бувають різних яскравих кольорів – червоного, рожевого, помаранчевого, жовтого та білого, тож вони ідеально підходять для створення найрізноманітніших букетів.

До речі, раніше ми вже розповідали, які багаторічники можна посадити в саду для неймовірно пишного цвітіння.



Цинії вимагають мало догляду / Фото Pexels

Ехінацея



Ехінацеї дуже невибагливі / Фото Pexels

Якщо ви хочете привабити запилювачів до свого саду, тоді ехінацея – це одне з найкращих рішень для клумби. Окрім того, ехінацеї можуть рости навіть у найбіднішому ґрунті та все ще радувати вас пишним цвітінням.