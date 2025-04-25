Для того, щоб розмножити нові рослини, вам потрібно тільки взяти живці з власних рослин чи рослин друзів чи сусідів, і дотримуватися елементарних інструкцій з догляду, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Герань

Герань – це рослина з барвистим цвітінням, що може бути багатьох різних відтінків – від червоного та рожевого до синього й білого, чи навіть двоколірного. І ці красиві рослини відносно просто виростити з живців.

Для того, аби стимулювати ріст, варто тримати живці в теплому, сонячному місці з добре дренованим ґрунтом. Поливайте регулярно, але без надмірності, адже ці рослини також схильні до гниття коренів.

Лаванда

Ця ароматна рослина може прикрасити будь-яку клумбу не тільки яскравим фіолетовим цвітінням, але й приємним сіро-зеленим листям. Рослина потребує зовсім небагато догляду та процвітає на сонячних місцях із сухим ґрунтом.

Черешки лаванди добре вкорінюються, особливо якщо живці взяті наприкінці весни чи на початку літа. Помістіть живці у добре дренований, злегка піщаний ґрунт та переконайтеся, що вони отримають вдосталь світла.

До речі, лаванда – це не єдина рослина, що любить сонце. Раніше ми розповідали, які квіти можна посадити на посушливій сонячній ділянці у квітні.

М'ята

Це – витривала багаторічна рослина, яка швидко та легко поширюється. І рости вона може і на сонці, і у півтіні, а для того, аби розмножити її, оберіть здорову гілочку з яскраво-зеленим листям. М'ята – це одна з рослин, яку надзвичайно просто розмножити живцями на відкритому просторі. Просто помістіть живці у воду, поки не з'явиться коріння, а тоді перенесіть у ґрунт.



М'яту можна виростити з живців / Фото Pexels

Камелії

Ці багаторічні вічнозелені чагарники можуть потішити не тільки густим темно-зеленим листям, але й ефектними квітами рожевого, червоного, жовтого чи білого кольору. Існує чимало гарних сортів камелій, які легко ростуть, і майже всі можна виростити за допомогою живців.

Найкраще ростуть камелії із напівтвердих деревних живців, що означає частково зрілі стебла, взяті наприкінці літа чи на початку оселі. Вони віддають перевагу тіні, а не частковому сонцю для росту, а також процвітатимуть на злегка кислому добре дренованому ґрунті.

Цинії

Ці популярні літні однорічники можна легко виростити з живців. Ще одна безперечна перевага цієї рослини – існує безліч відтінків циній, і ви можете обрати саме ті, що найкраще відтінять вашу клумбу.

Під час зрізання оберіть здорову частину стебла довжиною приблизно у 14 сантиметрів, на якій немає квітів, і зніміть листя з нижньої половини. Цинії найкраще садити на спекотній сонячній ділянці.