Деякий бруд, як-от пил та крихти, мають тенденцію накопичуватися досить швидко, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. І навіть якщо ви маєте звичку досить часто протирати стільниці та інші поверхні на кухні, цілком ймовірно, що є кілька місць, які ви пропустили.

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Всередині посудомийної машини

Чимало людей вважають, що посудомийні машини очищуються самі собою, адже в них миється посуд – та це не так. З часом частинки їжі, жиру та мильної піни осідають всередині та створюють неприємний запах, і навіть призводять до того, що посудомийка починає працювати гірше.

Експерти рекомендують запускати цикл чищення з оцтом чи мийним засобом приблизно раз на місяць, аби позбутися бруду та запаху. Також не варто забувати і про чищення фільтра!

Верхня частина шаф

Те, що ви їх не бачите, не значить, що там не осідає пил та бруд. Якщо ваші кухонні шафи не досягають стелі, то верхня частина, ймовірно, вкрита великою кількістю не тільки порошинок, але й жиру. Це може зробити поверхні липкими і протилежними до гігієнічних – а це зовсім не ті умови, що мають бути на кухні.



Шафи потрібно протирати зверху / Фото Pexels

Під електричною плитою

Чи знаєте ви, що більшість електричних плит піднімаються? І якщо ви зазирнете під неї, то точно виявите чимало залишків їжі, крихт та бруду. Згодом це накопичення може призвести не тільки до неприємних запахів, але й до появи шкідників.

Тож візьміть собі за звичку принаймні раз на місяць підіймати плиту, аби витерти все сміття.

Сміттєве відро

Більшість людей регулярно виносять сміття, та чи звертаєте ви достатньо уваги на відро, в якому він стоїть? З часом частинки сміття потрапляють і на нього, а це призводить до того, що в ньому з'являються неприємні запахи.