Генеральне прибирання ми плануємо не так часто, якби хотілось, а з цей час у квартирі накопичується пил в тих місцях, на які ми не звертаємо увагу, пише Real Simple.

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Почистити всі місця в оселі, де назбирується чимало пилюки досить просто. Вам треба всього лише звернути на ці забуті місця увагу.

Штори та жалюзі

Під час миття вікон ми звертаємо увагу на скло та підвіконня, а штори та жалюзі оминаємо увагою, однак саме на них накопичується багато пилюки, яка потім розлітається всією кімнатою. Прибрати пил з жалюзів можна за допомогою пилососа з насадкою м’якої щітки.

Полиці шаф

Не забувайте прибирати полиці кухонної шафи, оскільки там найчастіше розсипаються крупи, спеції, приправи чи мука. Витирайте полички вологою ганчіркою чи губкою.



Не забувайте витирати полички на кухні / Фото Pexels

Декоративні подушки

Від бруду та пилюки страждають подушки, на яких ще й осідає шерсть домашніх улюбленців. Не забувайте їх регулярно очищувати пилососом, щоб вони залишалися свіжими.

Матраци

На них накопичуються залишки їжі, дрібні частинки шкіри й різне сміття, тому їх треба пилососити часто, аби вони були чистими.

Колекція книжок

Книжкова бібліотека завжди припадає пилюкою вдома, тому час від часу витирайте її за допомогою ганчірки або пилососа з насадкою-щітка.