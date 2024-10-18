Генеральную уборку мы планируем не так часто, как бы хотелось, а с это время в квартире накапливается пыль в тех местах, на которые мы не обращаем внимание, пишет Real Simple.

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Почистить все места в доме, где собирается немало пыли достаточно просто. Вам надо всего лишь обратить на эти забытые места внимание.

Шторы и жалюзи

Во время мытья окон мы обращаем внимание на стекло и подоконник, а шторы и жалюзи обходим вниманием, однако именно на них накапливается много пыли, которая затем разлетается по всей комнате. Убрать пыль с жалюзи можно с помощью пылесоса с насадкой мягкой щетки.

Полки шкафов

Не забывайте убирать полки кухонного шкафа, поскольку там чаще всего рассыпаются крупы, специи, приправы или мука. Вытирайте полочки влажной тряпкой или губкой.



Не забывайте вытирать полочки на кухне / Фото Pexels

Декоративные подушки

От грязи и пыли страдают подушки, на которых еще и оседает шерсть домашних любимцев. Не забывайте их регулярно очищать пылесосом, чтобы они оставались свежими.

Матрасы

На них накапливаются остатки пищи, мелкие частицы кожи и различный мусор, поэтому их надо пылесосить часто, чтобы они были чистыми.

Коллекция книг

Книжная библиотека всегда пылится дома, поэтому время от времени вытирайте ее с помощью тряпки или пылесоса с насадкой-щетка.