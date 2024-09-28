Коли настає осінь і починаються холоди, особливо важливо слідкувати за своїм здоров'ям та підтримувати імунітет. І деякі прості і звичні напої можуть допомогти вам у цьому сильніше, ніж ви очікували. І терапевт Бен Карвоссо ділиться 5 найефективнішими.

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Вода

Виявляється, лише один напій є справді протизапальним – і це вода. Адже саме зволоження допомагає виводити зайві токсини та змащувати суглоби, що допомагає зменшити запалення.

Та якщо ви хочете внести трохи різноманітності, ви можете спробувати ще кілька інших напоїв, які також мають протизапальну дію.

Зелений чай

Вам точно вже доводилося чути про користь від зеленого чаю – це один з найвідоміших напоїв для зменшення запалення. І дослідження показують, що зелений чай справді здатний на такий ефект.

Але важливо заварювати чай правильно, аби досягнути бажаного ефекту. Потрібно не просто занурити чайний пакетик у окріп, а дати йому постояти перед тим, як пити. Також варто відмовитися від додавання цукру у напій, якщо ви п'єте його з метою отримати користь для здоров'я.



Зелений чай дуже корисний / Фото Pexels

Гранатовий сік

Ще одна річ, на яку потрібно звернути увагу, коли ви шукаєте протизапальні напої – це антиоксиданти. Вони допомагають боротися із окисним стресом та зменшують так запалення у організмі. Один з напоїв, який надзвичайно багатий на них – гранатовий сік.

Він також містить сполуку пунікалагін, який має протизапальні властивості. Але якщо ви не любите гранати, можете натомість обрати інші напої, які включають антиоксиданти – це виноградний сік, кава чи навіть червоне вино – але, звісно ж, у помірних кількостях.

Напої з куркумою

Ця темно-апельсинова спеція може бути чудовим додатком до ваших напоїв, адже куркума містить куркумін, рослинну сполуку, що здатна зменшувати запалення.

З наближенням осені ви можете спробувати приготувати золоте молоко – традиційний індійський напій з підігрітого молока, куркуми та інших спецій. І він не тільки корисний, але й надзвичайно смачний.

Імбирний чай

Звісно ж, забути про імбир у цьому списку просто неможливо. Тож якщо ви не надто любите зелений чай, замість цього можете почати пити імбирний, і це буде не гіршим вибором.