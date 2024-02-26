Кожен садівник хоче мати гарний урожай, тому не варто нехтувати важливими порадами, пише 24 Канал. Певні види рослин справді можуть погано впливати на ріст, якщо вони посаджені разом, оскільки один овоч може пригнічувати ріст іншого овоча.

Читайте також Що посадити в березні на городі: список овочів

Огірки – томати

Не можна садити поруч огірки з томатами, а все тому, що у них різна необхідність поливу. Огіркам потрібна велика волога, а надлишок води для помідорів обернеться гниттям листям. А без рясного поливу огірки не дадуть плодів.

Цибуля, часник – горох, капуста

Цибуля з часником не дадуть належним чином розвинутися гороху та капусті. Ці овочі не варто садити разом. Добре цибуля росте поруч з морквою, помідором та баклажаном.



Деякі овочі не можна саджати разом / Фото Pexels

Картопля і пасльонові

Урожай картоплі знизиться, якщо неподалік посадити помідор, баклажан чи перець. Колорадський жук зможе перелізти на всі рослини, які є сусідніми з картоплею.

Перець – бобові – капуста

Всі ці рослини вразливі до атракнозу – грибкового захворювання. На листях рослин можуть з’явитися чорні плями та виразки, через які вона може зав’янути. Найкраще поруч з перцем вирощувати базилік, моркву, цибулю, шпинат і кріп.

Кабачки – огірки

Не садіть кабачки поруч з огірками, адже вони теж не люблять багато вологості. Добрими сусідами для кабачків стане картопля, цибуля та бобові.