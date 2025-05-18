Найгірше сусідство: що ніколи не можна садити біля помідорів

Досвідчені дачники знають, як важливо дотримуватися правильного сусідства задля того, щоб городина дала урожай. Є овочі, які треба садити разом, а є такі рослини, сусідство яких є небезпечним, особливо це стосується помідорів.

Деякі рослини здатні погіршити стан томатів, зменшити їхній ріст та вкоротити урожайність та якість плодів, пише 24 Канал. Для того, щоб не зіпсувати посадку овочів, дізнайтеся від посадки яких рослин треба відмовитися поруч з помідорами.

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Що не можна садити біля помідорів

Найгіршими сусідами помідорів є броколі, цвітна капуста, горох, кріп, меліса та фенхель. Кожна з цих рослин певною мірою погано впливає на розвиток томатів та притуплює їхній ріст.

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Не варто садити поруч з помідорами баклажани та картоплю. Останній овоч є поганий тим, що привабить колорадських жуків, які переповзуть на томати.

Що можна садити біля помідорів

Добре помідори ростуть разом з цибулею, часником, редискою, морквою, буряком та гарбузами. Також можна поруч з помідорами садити шпинат, селеру, щавель, ромен чи руколу.



Пам'ятайте про сусідство помідорів / Фото Pexels

Гарними сусідами є базилік, орегано й тим’ян. Дачники радять садити біля помідорів огірки, які будуть відлякувати томатну гусінь.

До речі, раніше ми розповідали, чим ще можна підживити помідори, аби отримати щедрий врожай.

Для швидшого дозрівання помідорів можна використовувати суперфосфат, розчиняючи 20-25 грамів у 5 літрах води та обприскуючи томати. Для прискорення достигання можна проколоти томат біля плодоніжки звичайною шпилькою або голкою.