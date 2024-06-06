В періоди знеструмлення може виникати проблема – холодильник не працює, і деякі продукти в ньому можуть псуватися. Та, на щастя, чимало овочів можуть протягом тривалого часу зберігатися без холоду. І Поради 24 розповідають, як довго можна залишати овочі за межами холодильника.

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Загальні правила для зберігання овочів

Перш за все, вам потрібно запам'ятати головне правило – овочі потрібно зберігати окремо від фруктів. Річ у тому, що фрукти виділяють газ етилен, який прискорює дозрівання і може спровокувати псування овочів.

Також окремо потрібно зберігати картоплю, томати та баклажани, адже вони можуть зіпсувати смак інших продуктів поряд. І не можна набивати пакет чи контейнер під зав'язку, адже без потоку повітря запустяться процеси гниття.

А деякі овочі не варто зберігати в холодильнику взагалі.

Які овочі не можна класти в холодильник

Не варто класти до холодильника картоплю. Під дією низьких температур крохмаль починає перетворюватися на цукор, і ідеальною буде температура 5 – 7 градусів, а також темне і сухе місце.

В правильних умовах вона може зберігатися до пів року.

Втратить свої корисні якості у холодильнику також і часник. Тож найкращим місцем для зберігання часнику буде льох, шафа чи комора. А за кімнатної температури найкращим способом зберігання часнику буде в мішечках, зшитих з міцної тканини.

Також не в холодильнику можна зберігати й моркву та цибулю. За правильного зберігання вони можуть залишатися свіжими до двох тижнів і двох місяців відповідно.



Деякі овочі не варто класти у холодильник / Фото Pexels

Які овочі можна заморозити

Для того, щоб під час відключення світла продукти не зіпсувалися, можна спробувати їх заморозити. Непогано цей спосіб буде діяти з такими овочами: