Ці 5 овочів надзвичайно невибагливі: вони ідеально ростуть на високих грядках

Для багатьох людей вирощування власного городу – це і задоволення, і велика кількість мороки. Якщо цьогоріч ви хочете спробувати виростити якісь овочі без великого догляду, тоді варто придивитися до цих варіантів.

Останніми роками високі грядки швидко стали улюбленим вибором для садівників та городників – їх виготовляють із дерева, стіл чи каменю, а форму та розмір можна налаштувати відповідно до розмірів вашого городу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Буряк

Солодкий, землистий буряк буде процвітати на високих грядках завдяки пухкому, глибокому ґрунту, що ідеально підходить для коренеплодів. Бурякам подобається постійно вологий ґрунт, але зі зволоженням важливо не перестаратися. Також їм потрібний гарний дренаж та принаймні шість годин сонця на день.

І щойно розсада з'явиться, її потрібно буде прорідити – плоди мають бути десь за 10 сантиметрів один від одного. Урожай можна зібрати вже за 50 – 70 днів.

Морква

Морква – це ще один коренеплід, що добре росте на високих грядках. Для неї важливо забезпечити хороший дренаж, аби овочі не постраждали від кореневої гнилі. Зважайте, що моркві потрібно забезпечити достатньо середовища для росту – грядка має бути принаймні 35 – 45 сантиметрів завглибшки.



Моркву можна посадити на високих грядках / Фото Pexels

Кущова квасоля

Квасоля – це ідеальний вибір для городників-початківців та високих грядок. Овоч росте швидко, легко та рясно родить. Посадіть її на місці, де квасоля буде отримувати вісім годин сонця щодня.

Огірки

Огірки – це відносно невибаглива для вирощування рослина. Найскладнішою частиною у догляді, безумовно, буде встановлення шпалер, що знадобляться для вертикального росту огірків, аби зменшити ризик хвороб.

Найкращий час для посадки огірків – це середина травня. До речі, раніше ми вже розповідали про те, як вирощувати огірки, аби вони не виросли гіркими.

Капуста

Багато листових зелених культур, зокрема й капуста, добре ростуть у прохолодних, вологих регіонах. Капуста добре ростиме на родючому, добре дренованому ґрунті з піщаною, суглинною текстурою та великою кількістю сонячних променів.