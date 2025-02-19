Які овочі можна сіяти в лютому: отримаєте урожай швидше за сусідів

У лютому вже можна починати сіяти деякі овочі, щоб навесні отримати урожай якнайшвидше. Розсада не потребує особливого догляду, тому може навіть рости в невеликому приміщенні на підвіконні.

Деякі городниці зазначають, що лютий є ідеальним місяцем для висаджування овочів на розсаду, пише 24 Канал з посиланням на Express. Є певна кількість овочів, які можна вирощувати на підвіконні та не переносити у відкритий ґрунт.

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Зараз в більшості областей спостерігається мінусова температура, тому краще зачекати з висадкою на городі, а для того, щоб рослини вже починали рости, потрібно вибрати правильне насіння.

Щоб отримати перший урожай навесні, можна висаджувати в лютому кілька найпопулярніших овочів.

Помідори

Розсаду помідорів легко виростити на підвіконні. Важливо лише забезпечити овочам достатню кількість світла. На розсаду потрібно вибирати низькорослі сорти, які не займуть багато місця.

Перед посадкою насіння варто замочити в солоній воді, коли неякісне спливе, його потрібно викинути. Далі на 30 хвилин решту насіння замочують в розчині марганцівки, щоб розсада стала міцною. Це також допоможе протистояти різним захворюванням. Насіння помідорів садять на глибину півтора сантиметра й активно поливають до перших сходів.



У лютому садять на розсаду помідори / Фото Pexels

Огірки

Ці овочі не є вибагливими в догляді. Якщо вирощувати їх на підвіконні, то за місяць вже можна отримати перший урожай. У магазині потрібно обирати гібридні сорти, які не потребуватимуть запилення. Також треба купити ранньостиглі огірки.

Насіння треба посадити на глибину півтора сантиметра, але перед тим обробити їх потрібно так само як і помідори. Щоб ґрунт не пересихав, розсаду потрібно постійно підливати.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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Редиска

Щоб виростити редиску, потрібно взяти широку ємність висотою 20 сантиметрів. Це потрібно для вільного росту й розвитку коренеплодів. Перед посівом насіння замочіть на 40 хвилин, а тоді висівайте на відстані 5 сантиметрів одне від одного.

Далі потрібно полити ґрунт теплою водою, а ємність накрити харчовою плівкою аж до перших сходів. Вже після появи паростків плівку потрібно зняти й поставити ємність на підвіконня, яке добре освітлюється.