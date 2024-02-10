Якщо ви хочете виділятися у натовпі, тоді ваш запах важить не менше, ніж стильний одяг та вдало підібрані сумка і взуття. Та є кілька ароматів, які можуть "зістарити" жінку, і від них варто відмовитися на користь більш сучасних.

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Гвоздика

Коли мовиться про парфуми із квітковими ароматами, далеко не всі з них будуть трендовими 2024 року. Зокрема, краще триматися якомога далі від тих флакончиків, які пахнуть гвоздикою. Цей запах можна описати як "квітку кінзи" – цей аромат можна або палко любити, або не менш палко ненавидіти.

І зараз запах гвоздики точно не в моді.

Троянда

Так, чути про це може бути неприємно, та троянда – це ще один запах, який може вас зістарити.

Зважайте на те, що гліцеринова рожева вода – це той аромат, що буде навівати спогади про бабусю, особливо у випадку, якщо вона ще й пудрова. Запахи, у яких є троянда, стовідсотково будуть переносити вас у минуле, і якщо ви хочете цього уникнути, тоді варто обрати для себе інший запах.



Запах троянди в парфумах вже не в моді / Фото Pexels

Деревні аромати

Деревні аромати – це вже щось більш унікальне та екзотичне, проте і з ними також варто бути обережними, адже зазвичай вони асоціюються із зрілістю.

Ці аромати чудово підійдуть для жінок, які вже мають певний життєвий досвід – його чудово може підкреслити сандал, дубовий мох та дерево у парфумах. Та якщо ви хочете більш грайливий і молодий запах, можливо, варто звернути увагу на інші парфуми.

Мускусні аромати

Експерти вважають, що мускусні аромати також можуть зробити вас наче на кілька років старшими, ніж ви є насправді. Окрім того, мускус також поєднують із землистими та дерев'янистими нотами, а це також може перенести вас у минуле.