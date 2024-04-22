5 найгірших для здоров'я перекусів: їх варто уникати

Звісно, всі ми час від часу вдаємося до перекусів між прийомами їжі, і далеко не завжди вони корисні для нас. Та деякі опції можуть бути такими, від яких варто відмовитися.

Найпопулярніша закуска, яку дуже часто споживають між їжею – це шоколад. А ще принаймні 50% людей раз на тиждень замінюють перекусами основний прийом їжі. Докторка Дебора Лі розповіла, які перекуси будуть найкращими і найгіршими для вас.

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Які перекуси найгірші для здоров'я

Перекуси насправді можуть бути корисними для вас – але тільки у випадку, якщо ви підбираєте їх відповідально та не їсте їх надто часто. А ось дуже велика їхня кількість може пригнітити ваш апетит та призвести до того, що ви просто пропустите прийом їжі.

Окрім того, перекушування продуктами, які мають дуже високий вміст жиру, цукру та солі може викликати тягу до їжі та посилити нездорове харчування. І, на жаль, докторка Лі переконана, що деякі з наших улюблених закусок водночас є і найгіршими для організму.

Отож, варто уникати такої їжі:

чипси;

печиво;

тістечка;

випічка;

шоколад.

Нездорові закуски — це ті, які складаються з оброблених і ультраоброблених продуктів,

– поділилася докторка Лі.

Продукти із високим вмістом калорій, такі як ці, насправді не мають майже ніякої харчової цінності. Втім, вони дуже приємні на смак, а також містять багато цукру, жиру та солі. Виробники навмисно додають ці інгредієнти, щоб зробити продукти смачнішими і переконатися, що ви захочете продовжувати їх їсти.



Не всі закуски корисні / Фото Pexels

Цукор призводить до вивільнення дофаміну – гормону щастя. І повторне вживання солодких закусок тільки зміцнить нервові шляхи, і це призведе до потягу до цукру. Дуже важливо розірвати цей цикл і триматися якомога далі від нездорової залежності.

Найкращі закуски

Натомість докторка Лі радить обирати такі закуски, які можуть принести користь вашому здоров'ю. Кожна закуска, на її думку, має містити від 150 до 200 калорій.

Ви можете перекушувати продуктами, які містять багато білка, клітковини, цілозерновими продуктами, а також фруктами та овочами. Будуть надзвичайно корисними також горіхи, адже вони містять велику кількість антиоксидантів.

Ось 5 найбільш корисних закусок для вас: