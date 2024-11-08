4 найгірші пози для сну: вони дуже популярні, але шкідливі

Важливість сну для організму важко переоцінити, і для того, аби добре відпочити, а потім не страждати від болів у тілі, потрібно правильно обрати позу.

Сон – це надзвичайно важливий час, який потрібний організму для того, аби як слід відновитися, повідомляє 24 Канал з посиланням на Samitivej Hospitals. Але важлива не тільки тривалість сну, але й положення, у якому ви відпочиваєте.

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Поза ембріона

Чимало людей вважають це положення сну дуже зручним, і воно передбачає нахил голови вперед, згинання спини, стегон та колін – а це може бути шкідливим для здоров'я та негативно вплинути на чимало частин тіла. І тривалий сон у цій позі може збільшити ризик виникнення кількох проблем:

біль у колінах через те, що зв'язки навколо колін та стегон запалюються через постійне згинання суглобів;

запалення та біль у попереку через викривлення спини у такому положенні;

деформація хребта;

біль у шиї через тривале згинання м'язів, що призводить до їхнього напруження.

Сон на животі

Спати на животі вважається шкідливим через те, що це може загальмувати дихання та викликати неправильне згинання хребта. Поворот голови набік під час сну може призвести до того, що ви відчуватимете біль після прокидання.

Усе це може призвести до запалення та болю у м'язах шиї та спини. Тож спати лежачи на животі не рекомендують, але якщо вже й доводиться це робити, краще спати так протягом короткого проміжку часу, з подушкою під грудьми чи животом.



Спати на животі шкідливо / Фото Pexels

Напівсидячи

Іноді люди засинають так під час перегляду фільмів чи читання книг, але, вочевидь, це не дуже корисно для вашої спини. Якщо ви використовуєте подушку для підтримки нижньої частини спини, це призведе до того, що ваша шия згинається протягом тривалого часу. І якщо робити це дуже регулярно, це може призвести до навантаження на хребет, а це призведе до болю та набряків.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Склавши голову на плече

Постійний тиск на плече, де розташований променевий нерв, точно не буде корисним для здорового сну. І якщо цей тиск на нерв буде зберігатися протягом тривалого періоду, це може навіть призвести до його пошкодження. І через це ви можете зіштовхнутися навіть зі станом, коли важко підняти руку з ураженого боку.