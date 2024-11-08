4 худшие позы для сна: они очень популярны, но вредны

Важность сна для организма трудно переоценить, и для того, чтобы хорошо отдохнуть, а потом не страдать от болей в теле, нужно правильно выбрать позу.

Сон – это очень важное время, который нужен организму для того, чтобы как следует восстановиться, сообщает 24 Канал со ссылкой на Samitivej Hospitals. Но важна не только продолжительность сна, но и положение, в котором вы отдыхаете.

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Поза эмбриона

Многие считают это положение сна очень удобным, и оно предусматривает наклон головы вперед, сгибание спины, бедер и колен – а это может быть вредным для здоровья и негативно повлиять на многие части тела. И длительный сон в этой позе может увеличить риск возникновения нескольких проблем:

боль в коленях из-за того, что связки вокруг коленей и бедер воспаляются из-за постоянного сгибания суставов;

воспаление и боль в пояснице из-за искривления спины в таком положении;

деформация позвоночника;

боль в шее из-за длительного сгибания мышц, что приводит к их напряжению.

Сон на животе

Спать на животе считается вредным из-за того, что это может затормозить дыхание и вызвать неправильное сгибание позвоночника. Поворот головы набок во время сна может привести к тому, что вы будете чувствовать боль после пробуждения.

Все это может привести к воспалению и боли в мышцах шеи и спины. Поэтому спать лежа на животе не рекомендуют, но если уж и приходится это делать, лучше спать так в течение короткого промежутка времени, с подушкой под грудью или животом.



Спать на животе вредно / Фото Pexels

Полусидя

Иногда люди засыпают так во время просмотра фильмов или чтения книг, но, очевидно, это не очень полезно для вашей спины. Если вы используете подушку для поддержки нижней части спины, это приведет к тому, что ваша шея сгибается в течение длительного времени. И если делать это очень регулярно, это может привести к нагрузке на позвоночник, а это приведет к боли и отекам.

Выполненные домашние дела означают одно – время переходить к отдыху и восстановлению сил с любимым кофе. А чтобы процесс его приготовления не спровоцировал еще один цикл уборки, советуем обратить внимание на Gemini в дрипах. В каждом бумажном пакетике содержится порция молотого кофе. Поэтому все, что нужно для заваривания – любимая чашка и горячая вода.

Сложив голову на плечо

Постоянное давление на плечо, где расположен лучевой нерв, точно не будет полезным для здорового сна. И если это давление на нерв будет сохраняться в течение длительного периода, это может даже привести к его повреждению. И из-за этого вы можете столкнуться даже с состоянием, когда трудно поднять руку с пораженной стороны.