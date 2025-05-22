Домашні прилади, які споживають найбільше електроенергії: дещо може здивувати

Чимало техніки в нашій оселі споживає багато електроенергії. Щоб зекономити трохи рахунки за комуналку, варто розуміти, які саме прилади "з'їдають" багато світла.

Щодня українці включають багато приладів, які споживають багато електроенергії, пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канал "Міненерго". Електричні девайси не лише створюють навантаження на енергетичну систему, але й при постійному увімкненні збільшують місячні рахунки.

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Прилади, які споживають найбільше електроенергії

Електрична плита (4-8 кВт/год) – це лідер серед всіх побутових приладів, оскільки вона споживає найбільше електроенергії. Економнішою є індукційна плита.

Масляний радіатор (1,5-2,5 кВт/год) – цей обігрівач є одним із найпоширеніших. Він є справді ефективним, але якщо його постійно використовувати, то рахунок за комунальні послуги буде колосальним.

Електродуховка (1-2,5 кВт/год) – чимало електроенергії забирає духовка, особливо тоді, коли її часто вмикають, щоб щось запекти. У сучасних духовках є функція швидкого нагріву чи конвекції, що скорочує час роботи й знижує споживання електроенергії.

Кондиціонер (0,7-2,5 кВт/год) – якщо його використовувати тривалий час, то рахунок за комунальні послуги буде дуже великим. Рекомендовано використовувати вентиляційну функцію.



Техніка, яка споживає багато електрики / Фото з телеграм-каналу "Міненерго"

Посудомийна машина (1-1,8 кВт/год) і пральна машина (0,8-1,8 кВт/год) – ці прилади споживають багато електрики, тому для того, щоб хоч трохи зекономити, варто використовувати енергоощадний режим й запускати їх лише після повного завантаження.

Бойлер (1,2-2,2 кВт/год) – цей девайс також споживає багато електроенергії, та для економії можна становити його на середню температуру.

До речі, є два прилади, які споживають 28% електрики в домі, більше ніж пральні машини чи бойлери. Що це за техніка – читайте в нашому матеріалі.