Домашние приборы, которые потребляют больше всего электроэнергии: кое-что может удивить

Немало техники в нашем доме потребляет много электроэнергии. Чтобы сэкономить немного счета за коммуналку, следует понимать, какие именно приборы "съедают" много света.

Ежедневно украинцы включают много приборов, которые потребляют много электроэнергии, пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал "Минэнерго". Электрические девайсы не только создают нагрузку на энергетическую систему, но и при постоянном включении увеличивают месячные счета.

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Приборы, которые потребляют больше всего электроэнергии

Электрическая плита (4-8 кВт/ч) – это лидер среди всех бытовых приборов, поскольку она потребляет больше всего электроэнергии. Экономнее является индукционная плита.

Масляный радиатор (1,5-2,5 кВт/ч) – этот обогреватель является одним из самых распространенных. Он действительно эффективным, но если его постоянно использовать, то счет за коммунальные услуги будет колоссальным.

Электродуховка (1-2,5 кВт/ч) – немало электроэнергии забирает духовка, особенно тогда, когда ее часто включают, чтобы что-то запечь. В современных духовках есть функция быстрого нагрева или конвекции, что сокращает время работы и снижает потребление электроэнергии.

Кондиционер (0,7-2,5 кВт/ч) – если его использовать длительное время, то счет за коммунальные услуги будет очень большим. Рекомендуется использовать вентиляционную функцию.



Техника, которая потребляет много электричества / Фото из телеграм-канала "Минэнерго"

Посудомоечная машина (1-1,8 кВт/ч) і стиральная машина (0,8-1,8 кВт/ч) – эти приборы потребляют много электричества, поэтому для того, чтобы хоть немного сэкономить, стоит использовать энергосберегающий режим и запускать их только после полной загрузки.

Бойлер (1,2-2,2 кВт/ч) – этот девайс также потребляет много электроэнергии, и для экономии можно ставить его на среднюю температуру.

Кстати, есть два прибора, которые потребляют 28% электричества в доме, больше чем стиральные машины или бойлеры. Что это за техника – читайте в нашем материале.