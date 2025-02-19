Для ефективної економії, деякі енергоприлади треба повністю вимикати, оскільки навіть вночі вони продовжують споживати електроенергію, пише 24 Канал з посиланням на Express.

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Які пристрої треба вимикати з розетки

Не варто залишати на ніч в режимі очікування найпоширеніші пристрої, які входять до переліку найенергоємніших приладів.

Пральну машинку;

Посудомийну машинку;

Сушильну машинку;

Телевізор;

Мікрохвильову піч;

Комп’ютер;

Принтер;

Кавомашину.

Чому вони споживають багато електрики

Саме ці прилади залишати в режимі очікування найдорожче. Деякі з них споживають багато електрики, оскільки їм потрібно нагріти воду – це посудомийна та пральна машина.



З розетки потрібно витягати посудомийну машину / Фото Pexels

Ці прилади перебувають в режимі очікування, щоб бути готовими за потреби миттєво нагріти воду, тому й споживають так багато енергії. На ніч чи на час відпустки їх треба повністю відключати від мережі та вимикати з розетки.

Потрібно розуміти, що будь-який прилад, який є увімкненим чи залишається підключеним до розетки, все одно споживає електричний струм. У сплячому режимі деякі прилади все одно продовжують використовувати енергію. Єдиний спосіб, який обмежить прилад до споживання електроенергії – це витягнення виделки з розетки.

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Втім, є кілька побутових приладів, які ніколи не варто вимикати, навіть попри те, що вони споживають багато електроенергії. Відправляючись кудись у відпустку, не вимикайте холодильник. Навіть попри те, що разом з морозильною камерою пристрій споживає 12% від загального рахунку за електрику. Його вимкнення призведе до повного розмороження, появу плісняви та поганого запаху, який буде важко вивести.