Для эффективной экономии, некоторые энергоприборы надо полностью выключать, поскольку даже ночью они продолжают потреблять электроэнергию, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.
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Какие устройства надо выключать из розетки
Не стоит оставлять на ночь в режиме ожидания распространенные устройства, которые входят в перечень самых энергоемких приборов.
- Стиральную машинку;
- Посудомоечную машинку;
- Сушильную машинку;
- Телевизор;
- Микроволновую печь;
- Компьютер;
- Принтер;
- Кофемашину.
Почему они потребляют много электричества
Именно эти приборы оставлять в режиме ожидания дороже всего. Некоторые из них потребляют много электричества, поскольку им нужно нагреть воду – это посудомоечная и стиральная машина.
Из розетки нужно вытаскивать посудомоечную машину / Фото Pexels
Эти приборы находятся в режиме ожидания, чтобы быть готовыми при необходимости мгновенно нагреть воду, поэтому и потребляют так много энергии. На ночь или на время отпуска их надо полностью отключать от сети и выключать из розетки.
Нужно понимать, что любой прибор, который является включенным или остается подключенным к розетке, все равно потребляет электрический ток. В спящем режиме некоторые приборы все равно продолжают использовать энергию. Единственный способ, который ограничит прибор к потреблению электроэнергии – это извлечение вилки из розетки.
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Впрочем, есть несколько бытовых приборов, которые никогда не стоит выключать, даже несмотря на то, что они потребляют много электроэнергии. Отправляясь куда-то в отпуск, не выключайте холодильник. Даже несмотря на то, что вместе с морозильной камерой устройство потребляет 12% от общего счета за электричество. Его выключение приведет к полной разморозке, появлению плесени и плохого запаха, который будет трудно вывести.