5 продуктів, що можуть зменшити газоутворення: їх варто додати на тарілку

Після вживання ситної та волокнистої їжі ви можете зіштовхнутися з неприємним відчуттям газоутворення. І якраз напередодні свят зі смачними, але не дуже корисними стравами варто знати, що з цим робити.

Звісно, здуття живота та гази – це, хоч і неприємне, але цілком нормальне явище, деякі продукти допомагають його зменшити, або ж уникнути цілком, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Імбир

Імбир – це не тільки кореневище, що може додати смаку вашим улюбленим стравам та напоям. Насправді він також може допомогти вам перетравити ці напої та страви. Активні сполуки у ньому мають потужні протизапальні властивості, і після хорошого прийому їжі найпростіший спосіб використати його для зменшення газоутворення – це замочити його у гарячій воді та випити цей напій.

Папая

Докторка медичних наук Ліза Московіц переконана, що папая – це не просто смачний фрукт, але й неймовірна допомога вашому травленню. У них містяться потужні травні ферменти, які допомагають розщеплювати білки в травному тракті.

Вона може зменшити кількість неперетравленої їжі для бактерій, що виробляють гази.

Огірки

Всі люблять огірки за те, що вони освіжають, зволожують та є надзвичайно універсальними, що дозволяє додавати їх у чимало страв. Втім, вони також ідеально підходять і для зменшення газоутворення.

Найкращий спосіб регулювати травлення та запобігти бродінню їжі у кишківнику – це залишатися зволоженими та пити більше води. І огірки у цьому допомагають.

Йогурт

Йогурт, що виготовлений з сирого непастеризованого молока – це чудовий продукт для зменшення газоутворення, адже він містить активні здорові бактерії, що допомагають у довгостроковій перспективі зменшити кількість газів та здуття.



Йогурт корисний для травлення / Фото Pexels

Йогурт – це також досить універсальний продукт, що дозволяє їсти його у безліч різних способів – змішувати з вівсянкою, маринувати з м'ясом чи просто їсти окремо.

Трав'яні чаї

Що може краще заспокоїти шлунок та кишківник, ніж трав'яний чай? І він може не тільки зволожувати, але й забезпечити вас протизапальними та противірусними властивостями, що підтримують здоров'я травної системи. Найкращими травами для чаїв будуть перцева м'ята, лемонграс, ромашка та зелений чай.