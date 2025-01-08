4 продукти, що допоможуть розслабитися: час додати їх на тарілку

Так само як і деякі напої можуть допомогти впоратися із хвилюваннями, деяка їжа має подібний ефект. Кілька продуктів можуть сприяти кращому сну та зменшити відчуття тривоги.

Якщо ви хочете трохи розслабитися та зменшити своє хвилювання, ви можете не тільки випити ромашкового чаю, але й з'їсти прості закуски, які допоможуть заспокоїтися, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Цікаво Покладіть тут лавровий лист: він притягне гроші в оселю

Мигдаль

Деякі види горіхів та насіння допоможуть вам відчути себе більш спокійними та розслабленими – зокрема й мигдаль, що містить магній. Саме він допомагає регулювати роботу нервів та зменшувати наслідки стресу.

Дієтологиня Лорен Твігге переконана, що мигдаль є неймовірною закускою і через те, що його можна легко додати практично до будь-якої страви – і солодкої, і солоної.

Нут

Бобові – це важлива частина будь-якої збалансованої дієти, тож нут може стати чудовим способом розслабитися. Нут багатий на вітамін В6, який допомагає підтримувати виробництво серотоніну, нейромедіатора "гарного самопочуття".



Нут допоможе заспокоїтися / Фото Pexels

Чорниця

У сезон застуди та грипу чорниця – це ще один чудовий продукт, про який точно не варто забувати. Вона допоможе вам не тільки розслабитися, але й зміцнити імунітет. А все через те, що чорниця наповнена антиоксидантами, зокрема антоціанами, що допомагають зменшити окислювальний стрес.

Також чорниця може підтримувати здоров'я мозку та зменшувати тривожність.

Волоські горіхи

Як і мигдаль, волоські горіхи – це неймовірний продукт, що допоможе вам розслабитися. Горіхи – це їжа, насичена багатьма поживними речовинами: антиоксидантами, жирами, вітамінами та мінералами.

Горіхи також містять суміш клітковини, жиру та білка, що допоможе збалансувати рівень цукру в крові та втамувати відчуття голоду.