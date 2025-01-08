4 продукта, которые помогут расслабиться: время добавить их на тарелку

Так же как и некоторые напитки могут помочь справиться с волнениями, некоторая пища имеет подобный эффект. Несколько продуктов могут способствовать лучшему сну и уменьшить чувство тревоги.

Если вы хотите немного расслабиться и уменьшить свое волнение, вы можете не только выпить ромашкового чая, но и съесть простые закуски, которые помогут успокоиться, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Миндаль

Некоторые виды орехов и семян помогут вам почувствовать себя более спокойными и расслабленными – в том числе и миндаль, содержащий магний. Именно он помогает регулировать работу нервов и уменьшать последствия стресса.

Диетолог Лорен Твигге убеждена, что миндаль является невероятной закуской и потому, что его можно легко добавить практически к любому блюду – и сладкого, и соленого.

Нут

Бобовые – это важная часть любой сбалансированной диеты, поэтому нут может стать отличным способом расслабиться. Нут богат витамином В6, который помогает поддерживать производство серотонина, нейромедиатора "хорошего самочувствия".



Нут поможет успокоиться / Фото Pexels

Черника

В сезон простуды и гриппа черника – это еще один замечательный продукт, о котором точно не стоит забывать. Она поможет вам не только расслабиться, но и укрепить иммунитет. А все потому, что черника наполнена антиоксидантами, в частности антоцианами, что помогают уменьшить окислительный стресс.

Также черника может поддерживать здоровье мозга и уменьшать тревожность.

Грецкие орехи

Как и миндаль, грецкие орехи – это невероятный продукт, что поможет вам расслабиться. Орехи – это пища, насыщенная многими питательными веществами: антиоксидантами, жирами, витаминами и минералами.

Орехи также содержат смесь клетчатки, жира и белка, что поможет сбалансировать уровень сахара в крови и утолить чувство голода.