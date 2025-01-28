Містять багато заліза: 7 овочів і фруктів, що варто додати на тарілку

Коли мовиться про залізо, у багатьох людей відразу ж виникають асоціації із червоним м'ясом. Але отримати цей важливий елемент можна і з рослинної їжі.

Залізо – це незамінний мінерал, що потрібний організму для функціонування, адже він бере участь у безлічі процесів: імунній функції, когнітивному розвитку та навіть синтезі ДНК. Тож важливо отримувати достатню кількість цього мінералу з повсякденного раціону, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Шпинат

На одну порцію приготованого шпинату припадає майже 6,5 міліграмів заліза. Тож обов'язково поєднуйте його з джерелами вітаміну С – наприклад, з лимонним соком чи помідорами. Так ви покращите засвоєння цього листя та збільшите споживання лютеїну – антиоксиданту, що підтримує здоров'я очей.

Шпинат можна використовувати для салатів, гарнірів та безлічі інших страв: він не тільки покращить їхній смак, але й принесе чималу користь для здоров'я.

Курага

Для того, аби швидко приготувати багату на залізо закуску, достатньо буде просто взяти жменю кураги: вона може дати вам майже 2 міліграми заліза на половину порції.

Окрім того, в куразі ви знайдете також і клітковину та калій – а вони корисні для травлення та серця відповідно. Курагу можна їсти і просто так, і додавати до вівсяної каші, йогурту чи інших десертів.



Курага містить залізо / Фото Pexels

Фініки

Якщо ви полюбляєте фініки, тоді вам пощастило – цей солодкий і поживний фрукт містить чимало заліза. А також у ньому знайдеться чимало клітковини, калію та міді. До того ж вони надзвичайно універсальні, тож їх можна використовувати для підсолодження салатів, закусок та смузі.

Фініки можна їсти і окремо, що робить їх неймовірним продуктом для перекусу.

Сочевиця

Якщо спожити одну порцію вареної сочевиці, ви можете отримати майже сім міліграмів заліза. Та це не всі переваги каші: також ви отримаєте чимало клітковини, вітамінів групи В та рослинного білка. Найчастіше сочевицю використовують для приготування традиційних індійських страв, а також можна додавати її у салати та супи.

Спаржа

На кожну порцію вареної спаржі припадає приблизно 2 міліграми заліза. Також спаржа багата на фолат, який є ключовим для росту клітин, і на антиоксиданти, що підтримують детоксикацію та імунну функцію.

Буряк

Навіть такий простий і звичний продукт, як буряк, може принести чимало користі та збагатити організм залізом. Та окрім нього у буряку ви знайдете також і фолієву кислоту, марганець та вітамін С. Буряк можна додавати не тільки у борщ, але й готувати як смажений гарнір, додавати у салати чи смузі.

Родзинки

На чверть чашки родзинок припадає міліграм заліза, і сухофрукти також є чудовим джерелом клітковини, калію, вуглеводів та кальцію. Для того, аби додати родзинки у свій звичний раціон, їх можна помістити до салатів чи додавати до десертів.

Також родзинки можна їсти і як окрему закуску.