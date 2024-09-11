Ці 5 продуктів насправді роблять вас тільки більш голодними

Зазвичай ми їмо саме для того, аби втамувати голод та отримати заряд енергії. Втім, з деякою їжею ефект може бути повністю протилежним, і про це варто знати до того, як ви потягнетеся за черговим перекусом.

Скоріш за все, вам щонайменше кілька разів доводилося опинятися у такій ситуації: ви щойно перекусили, а вже знову голодні, і бажаєте їжі навіть сильніше, аніж раніше. Що ж, дієтологиня Алісса Смолен переконана, що проблема може полягати у невдалому виборі їжі.

Цікаво Що можна садити у вересні і коли обробляти та обрізати рослини: місячний календар городника

Торти та печиво

Через те, що ці продукти мають низьку поживну цінність, зрештою вони викличуть у вас тільки сильніше бажання їсти. Продукти з низьким глікемічним індексом і справді можуть тільки загострювати почуття голоду. Та, на щастя, і тістечка, і торти можна зробити ситнішими та здоровішими, якщо для приготування використовувати конкретні інгредієнти.

Наприклад, цілозернове борошно, горіхове масло, подрібнені горіхи, сухофрукти та насіння можуть виявитися надзвичайно корисними.

Фруктовий сік

Попри усю користь, що ми можемо отримати від свіжих фруктів, фруктові соки насправді зовсім не такі ж корисні. Їм бракує поживних речовин, а також клітковини, жиру та білка.



Соки не втамовують голод / Фото Pexels

Замість соків ви можете обрати свіжі фрукти чи смузі, адже в них буде достатньо клітковини, аби ви відчували ситість.

Білий хліб

Чимало людей вважають його смачним, проте цей продукт, наповнений рафінованими вуглеводами, скоріш за все, змусить вас відчути голод невдовзі після того, як ви його з'їсте. Проблема полягає у нестачі клітковини у такій їжі.

Звісно ж, у поміркованих кількостях білий хліб повністю вписується у план здорового харчування, та якщо ви хочете відчути ситість від їжі, краще замінити його на цілозерновий.

Картопляні чипси

Це, певно, одна з найбільш популярних закусок. Втім, вона тільки змусить вас відчувати сильніший голод. Попри те, що у багатьох чипсах є досить багато жирів, часто навіть їх недостатньо для того, щоб втамувати голод.

Якщо ви вже бажаєте поласувати картоплею, краще буде обрати запечену картоплю, адже в ній, знову ж таки, міститься досить багато клітковини.



Чипси не допоможуть наїстися / Фото Pexels

Алкоголь

Коли ми вживаємо алкоголь, печінка починає займатися метаболізмом, і це може завадити механізму регуляції рівня глюкози у ній. Згодом рівень цукру у крові зменшується, і це призводить до того, що ви відчуваєте сильний голод.