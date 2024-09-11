Эти 5 продуктов на самом деле делают вас только более голодными

Обычно мы едим именно для того, чтобы утолить голод и получить заряд энергии. Впрочем, с некоторой едой эффект может быть полностью противоположным, и об этом стоит знать до того, как вы потянетесь за очередным перекусом.

Скорее всего, вам как минимум несколько раз приходилось оказываться в такой ситуации: вы только что перекусили, а уже снова голодны, и хотите еды даже сильнее, чем раньше. Что же, диетолог Алисса Смолен убеждена, что проблема может заключаться в неудачном выборе пищи.

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Торты и печенье

Из-за того, что эти продукты имеют низкую питательную ценность, в конце концов они вызовут у вас только сильнее желание есть. Продукты с низким гликемическим индексом действительно могут только обострять чувство голода. Но, к счастью, и пирожные, и торты можно сделать более сытными и здоровыми, если для приготовления использовать конкретные ингредиенты.

Например, цельнозерновая мука, ореховое масло, измельченные орехи, сухофрукты и семена могут оказаться чрезвычайно полезными.

Фруктовый сок

Несмотря на всю пользу, что мы можем получить от свежих фруктов, фруктовые соки на самом деле совсем не такие же полезные. Им не хватает питательных веществ, а также клетчатки, жира и белка.



Соки не утоляют голод / Фото Pexels

Вместо соков вы можете выбрать свежие фрукты или смузи, ведь в них будет достаточно клетчатки, чтобы вы чувствовали сытость.

Белый хлеб

Многие считают его вкусным, однако этот продукт, наполнен рафинированными углеводами, скорее всего, заставит вас почувствовать голод вскоре после того, как вы его съедите. Проблема заключается в недостатке клетчатки в такой пище.

Конечно же, в умеренных количествах белый хлеб полностью вписывается в план здорового питания, и если вы хотите почувствовать сытость от еды, лучше заменить его на цельнозерновой.

Картофельные чипсы

Это, вероятно, одна из самых популярных закусок. Впрочем, она только заставит вас чувствовать более сильный голод. Несмотря на то, что во многих чипсах есть достаточно много жиров, часто даже их недостаточно для того, чтобы утолить голод.

Если вы уже хотите полакомиться картофелем, лучше будет выбрать запеченную картошку, ведь в ней, опять же, содержится достаточно много клетчатки.



Чипсы не помогут наесться / Фото Pexels

Алкоголь

Когда мы употребляем алкоголь, печень начинает заниматься метаболизмом, и это может помешать механизму регуляции уровня глюкозы в ней. Впоследствии уровень сахара в крови уменьшается, и это приводит к тому, что вы чувствуете сильный голод.