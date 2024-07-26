Якщо ви хочете додати у свій раціон більше вітамінів та мінералів, потрібно з великою увагою ставитися до продуктів, які ви кладете до свого продуктового кошика. І докторка медичних наук Джессіка Левінсон поділилася кількома продуктами, які допоможуть вам досягти мети щодо правильного харчування.

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Сочевиця

Ця каша може бути кориснішою, ніж ви уявляли. Вона містить клітковину, а вона сприяє підвищенню рівня "хорошого" холестерину, а також містить поживний білок. Окрім того, знайти у сочевиці можна й фолієву кислоту, залізо та магній.

Її легко додати в свій раціон та можна їсти і як кашу, і додавати в супи.

Яловича печінка

Це – найкращий суперпродукт, який ви тільки можете знайти. Вона містить природні полівітаміни та мінерали, які легко засвоюються та розпізнаються вашим організмом. Її можна їсти хоча б через те, що в ній є вітаміни А, D, E та K.

Якщо ж ви не любите яловичину, тоді ви можете спробувати їсти курячу печінку, яку можна перетворити у поживний паштет.

Фініки

Фініки – це надзвичайно корисні фрукти, які мають карамельний смак, який порадує будь-якого ласуна. І дієтологи вважають, що вони наповнені калієм, залізом та клітковиною. Окрім того, у них набагато менше цукру, ніж може здатися на перший погляд.



Фініки дуже корисні / Фото Pexels

Гречка

Гречка – це доступний і неперевершений суперфуд, який вже роками має бути у вас в тарілці. Гречка містить чимало вітамінів, які допомагають підтримувати здоров'я імунної системи та сприяє захисту організму від хвороб.

Булгур

Ця крупа трохи менш відома, але вона може бути надзвичайно смачною, якщо її правильно приготувати. Та окрім смаку, є в булгурі ще кілька переваг: на порцію каші припадає 6 грамів білка та 8 грамів клітковини.