Щоб не витрачати марно кошти й не купляти певні продукти у великій кількості, радимо відмовитися від гуртових закупів кількох продуктів, які найчастіше купують, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Хліб та булки

Купляйте хліб та булочки у великій кількості лише в тому випадку, якщо ви впевнені, що зможете їх з’їсти вчасно. Заморожування хліба все одно впливає на текстуру й смак, тому якщо у вас маленька родина, тоді краще купляти свіжий хліб, щоб уникнути зайвих витрат.

Сушені трави та спеції

Якщо вам потрібні певні трави та спеції для приготування страв, то краще вибирати невеличкі упаковки, оскільки з часом вони все одно втрачають смак. Великі обсяги замініть на звичайні 20-грамові пакування.

Олія

Щоб бути впевненими в тому, що олія свіжа – краще купувати маленьку стандартну пляшку. Велику 6-літрову соняшникову чи оливкову олію не рекомендовано купляти, оскільки у неї є обмежений термін придатності – приблизно 6 місяців.

Молочна продукція

Велике пакування молока чи йогурту може зіпсуватися в холодильнику, оскільки молочка має короткий термін придатності після відкриття. Обирайте стандартні паки молока та порційні йогурти.

Свіжі продукти

Не купуйте занадто багато овочів, фруктів чи ягід, оскільки вони швидко втрачають свіжість. Краще їх купляти невеликими партіями, чи за потреби поповнювати запаси.



Не варто купляти багато свіжих овочів та фруктів / Фото Pexels

Соуси

Великі пляшки з майонезом та кетчупом можуть бути зручними у випадку приготування страв на свята. Однак пам’ятайте, що їхній термін придатності кілька місяців, тому звертайте увагу на те, чи зможете ви їх вчасно використати.

Горіхи

Через вплив кисню горіхи можуть втрачати свіжість, тому радимо звертати увагу на маленькі порції, які забезпечують кращу якість.

Напої

Багато газованих напоїв чи соків будуть захаращувати простір, тому краще купляти їх окремо, оскільки вони завжди у вільному доступі в магазині чи супермаркеті.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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Чипси та снеки

Після відкриття великі упаковки чипсів чи снеків втрачають хрусткість, тому такі упаковки доречні лише для великих родин. Щоб дарма не втрачати кошти, обирайте маленькі чи середні пачки.

Заморожені продукти

Попри вигідну купівлю заморожених продуктів, їхня значна кількість може зайняти багато місця в морозилці. Рекомендовано купляти лише ті заморожені продукти, які ви використаєте найближчим часом.

Часом купляти гуртом продукти справді є вигідним капіталовкладенням, втім звертайте увагу на те, чи справді ви зможете все спожити в короткі терміни.