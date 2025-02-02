Чтобы не тратить зря средства и не покупать определенные продукты в большом количестве, советуем отказаться от оптовых закупов нескольких продуктов, которые чаще всего покупают, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Хлеб и булки

Покупайте хлеб и булочки в большом количестве только в том случае, если вы уверены, что сможете их съесть вовремя. Замораживание хлеба все равно влияет на текстуру и вкус, поэтому если у вас маленькая семья, тогда лучше покупать свежий хлеб, чтобы избежать лишних затрат.

Сушеные травы и специи

Если вам нужны определенные травы и специи для приготовления блюд, то лучше выбирать небольшие упаковки, поскольку со временем они все равно теряют вкус. Большие объемы замените на обычные 20-граммовые упаковки.

Масло

Чтобы быть уверенными в том, что масло свежее – лучше покупать маленькую стандартную бутылку. Большую 6-литровую подсолнечное или оливковое масло не рекомендуется покупать, поскольку у него есть ограниченный срок годности – примерно 6 месяцев.

Молочная продукция

Большая упаковка молока или йогурта может испортиться в холодильнике, поскольку молочка имеет короткий срок годности после открытия. Выбирайте стандартные паки молока и порционные йогурты.

Свежие продукты

Не покупайте слишком много овощей, фруктов или ягод, поскольку они быстро теряют свежесть. Лучше их покупать небольшими партиями, или при необходимости пополнять запасы.



Не стоит покупать много свежих овощей и фруктов / Фото Pexels

Соусы

Большие бутылки с майонезом и кетчупом могут быть удобными в случае приготовления блюд на праздники. Однако помните, что их срок годности несколько месяцев, поэтому обращайте внимание на то, сможете ли вы их вовремя использовать.

Орехи

Из-за воздействия кислорода орехи могут терять свежесть, поэтому советуем обращать внимание на маленькие порции, которые обеспечивают лучшее качество.

Напитки

Много газированных напитков или соков будут загромождать пространство, поэтому лучше покупать их отдельно, поскольку они всегда в свободном доступе в магазине или супермаркете.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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Чипсы и снеки

После открытия большие упаковки чипсов или снеков теряют хрусткость, поэтому такие упаковки уместны только для больших семей. Чтобы зря не терять средства, выбирайте маленькие или средние пачки.

Замороженные продукты

Несмотря на выгодную покупку замороженных продуктов, их значительное количество может занять много места в морозилке. Рекомендуется покупать только те замороженные продукты, которые вы используете в ближайшее время.

Иногда покупать оптом продукты действительно является выгодным капиталовложением, впрочем обращайте внимание на то, действительно ли вы сможете все употребить в короткие сроки.