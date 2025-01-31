Есть две основные группы чаев – производные от растения Camellia sinensis, содержащие кофеин и бескофеиновые настои на травах, фруктах и ягодах, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Зеленый чай

Кофеин в составе зеленого чая хорошо тонизирует и повышает концентрацию, а дубильное вещество выводит токсины и укрепляет стенки сосудов. В зеленом чае содержится 17 аминокислот, среди которых – глутаминовая, витамины С, группы В, К, Е и Р. Также чай богат минеральным комплексом, в который входит фтор, натрий, йод, кремний, фосфор, медь, калий и другие вещества.

Черный чай

В черном чае содержатся флавоноиды, которые обеспечивают антиоксидантное действие. Катехины обладают противовирусными и противомикробными свойствами, а L-теанин снижает уровень стресса и улучшает настроение. Черный чай хорошо тонизирует и помогает сфокусировать внимание и чувствовать себя энергично в течение дня.

Каркаде

Чай из цветов гибискуса нормализует артериальное давление и выводит плохой холестерин. Напиток богат антоцианами, витаминами А, группы В, С и P, а также микроэлементами – натрий, кальций, магний, фосфор, железо, калий.

Гречишный чай

Такой чай полезен тем, что улучшает когнитивные функции и успокаивает нервную систему. Также он защищает организм от оксидативного стресса.



Гречишный чай является полезным и вкусным / Фото Pexels

Чай из мелиссы

Напиток помогает преодолеть тревожность и обладает успокаивающим действием. После чая из мелиссы можно легко и быстро заснуть. В состав входят железо, калий и магний, а также витамины С и группы В. Чай из мелиссы улучшает пищеварение и снимает болевые ощущения.

Ройбуш

В этом африканском чае содержится значительное количество витамина С, а также витамины А, Е и Р. В состав чая входит магний, натрий, кальций, фтор, железо, медь, цинк и магний. Ройбуш нормализует пищеварение и снижает давление.

Шалфейный чай

Чай нормализует работу желудочно-кишечного тракта и обеспечивает антиоксидантное действие. Шалфей богат витаминами А, К, Е, С, D и группы В. Чай на основе шалфея содержит минералы: железо, калий, цинк, кальций, магний, натрий и фосфор.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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Белый чай

Фториды, которые содержатся в белом чае укрепляют зубную эмаль и предотвращают кариес. Напиток полезен для здоровья сердечно-сосудистой системы.

Ромашковый чай

Чай из ромашки обладает успокаивающими свойствами. Напиток подавляет аппетит, оказывает детокс-действие и устраняет отеки.

Чай из эхинацеи

Растение богато антиоксидантами, обладает противовоспалительными свойствами, укрепляет иммунитет и стимулирует формирование костного материала ногтей и зубов. В чае из эхинацеи содержится L-теанин, который снижает тревожность и успокаивает нервную систему.