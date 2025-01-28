7 продуктів, які ніколи не треба їсти на вечерю: їх треба замінити

Є певні продукти, які ми можемо вживати у вечірню пору, але користь з них мінімальна. Вони здатні все одно нас залишити голодними, порушити сон й негативно вплинути на здоров’я, тому від них краще позбуватися у своєму раціоні.

Кажуть, що вечерю можна пропустити заради збереження ідеальної фігури, хоча це й не є зовсім правильно, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple. Для багатьох вечеря може бути найбільшим прийомом їжі за день, однак від того, що саме ми з’їмо, залежить наше самопочуття та якість сну.

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Збалансована здорова тарілка повинна бути наповнена чвертю овочами, чвертю білками, ще чвертю цільнозерновими продуктами чи складними вуглеводами й джерелом здорових жирів. Однак деякі продукти, які ми любимо їсти, зовсім не вписуються в раціон, тому їх треба уникати, особливо ввечері.

Смажені страви

Смажена курка чи риба з картоплею – зовсім не найкращий варіант для вечері. У цих продуктах міститься багато насичених жирів, тому вони будуть довго перетравлюватися. Це може призвести до розладу травлення, печії та порушення сну.

Закуски

Увечері виникає спокуса перед телевізором похрумтіти чипсами чи попкорном, однак після такої закуски ви не відчуєте себе ситими. У цих закусках багато солі, яка може призвести до затримки води. Вранці можна прокинутися з роздуттям. Набагато кращими варіантами є фрукти чи йогурт, якщо хочеться перекусити чимось незначним.

Солона їжа

Не варто у вечірню пору насідати на м’ясні делікатеси (салямі, шинку чи індичку). Навіть суші на вечерю можуть завадити спокійно заснути. Це пов’язано з тим, що вони затримують воду. Щоб пом’якшити наслідки, обмежте споживання цих продуктів до незначної кількості, а поїдаючи суші, використовуйте трохи менше соєвого соусу.



Відмовтеся ввечері від солоної їжі / Фото Pexels

Рафіновані вуглеводи

Білий рис, макарони, хліб чи піца не мають достатньо клітковини та поживних речовин, тож можуть призвести до відчуття голоду вночі через т, що призведуть до зниження рівня цукру в крові, а споживання великої кількості продуктів може призвести до здуття живота. Рекомендовано вибрати цільнозернові аналоги – коричневий рис чи макарони твердих сортів.

Гостра їжа

Така їжа може спричинити печію й вплинути на якість сну, тому варто обмежити себе у вечірньому споживанню страв з гострими приправами, які можуть викликати розлад травлення.

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Солодощі

Торт чи печиво у вечірню пору може призвести до підвищення цукру в крові, який відповідно сприяє збільшенню ваги, якщо вживати десерти ввечері на постійній основі. Увечері можна з’їсти йогурт, сир з горіхами чи трішки меду.

Кислі продукти

Деякі люди від кислих продуктів можуть отримати печію, тому від помідорів, цитрусових та деяких фруктів краще відмовитися. Вживання цих продуктів за 2 години до сну викличе дискомфорт у шлунку й порушить здатність міцно заснути. Замінити кислі продукти можна на огірки чи батат.