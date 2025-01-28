7 продуктов, которые никогда не надо есть на ужин: их надо заменить

Есть определенные продукты, которые мы можем употреблять в вечернее время, но польза от них минимальна. Они способны все равно нас оставить голодными, нарушить сон и негативно повлиять на здоровье, поэтому от них лучше избавляться в своем рационе.

Говорят, что ужин можно пропустить ради сохранения идеальной фигуры, хотя это и не совсем правильно, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Для многих ужин может быть самым большим приемом пищи за день, однако от того, что именно мы съедим, зависит наше самочувствие и качество сна.

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Сбалансированная здоровая тарелка должна быть наполнена четвертью овощами, четвертью белками, еще четвертью цельнозерновыми продуктами или сложными углеводами и источником здоровых жиров. Однако некоторые продукты, которые мы любим есть, совсем не вписываются в рацион, поэтому их надо избегать, особенно вечером.

Жареные блюда

Жареная курица или рыба с картофелем – совсем не лучший вариант для ужина. В этих продуктах содержится много насыщенных жиров, поэтому они будут долго перевариваться. Это может привести к расстройству пищеварения, изжоге и нарушению сна.

Закуски

Вечером возникает соблазн перед телевизором похрустеть чипсами или попкорном, однако после такой закуски вы не почувствуете себя сытыми. В этих закусках много соли, которая может привести к задержке воды. Утром можно проснуться с раздутием. Гораздо лучшими вариантами являются фрукты или йогурт, если хочется перекусить чем-то незначительным.

Соленая пища

Не стоит в вечернее время наседать на мясные деликатесы (салями, ветчину или индейку). Даже суши на ужин могут помешать спокойно заснуть. Это связано с тем, что они задерживают воду. Чтобы смягчить последствия, ограничьте потребление этих продуктов до незначительного количества, а поедая суши, используйте немного меньше соевого соуса.



Откажитесь вечером от соленой пищи / Фото Pexels

Рафинированные углеводы

Белый рис, макароны, хлеб или пицца не имеют достаточно клетчатки и питательных веществ, поэтому могут привести к чувству голода ночью из-за т, что приведут к снижению уровня сахара в крови, а потребление большого количества продуктов может привести к вздутию живота. Рекомендуется выбрать цельнозерновые аналоги – коричневый рис или макароны твердых сортов.

Острая пища

Такая пища может вызвать изжогу и повлиять на качество сна, поэтому стоит ограничить себя в вечернем потреблении блюд с острыми приправами, которые могут вызвать расстройство пищеварения.

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Сладости

Торт или печенье в вечернее время может привести к повышению сахара в крови, который соответственно способствует увеличению веса, если употреблять десерты вечером на постоянной основе. Вечером можно съесть йогурт, творог с орехами или немного меда.

Кислые продукты

Некоторые люди от кислых продуктов могут получить изжогу, поэтому от помидоров, цитрусовых и некоторых фруктов лучше отказаться. Употребление этих продуктов за 2 часа до сна вызовет дискомфорт в желудке и нарушит способность крепко заснуть. Заменить кислые продукты можно на огурцы или батат.