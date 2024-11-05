Ці продукти покращують сон: що треба додати до свого раціону

Є певні продукти, які можуть вплинути на наш здоровий сон, а ми про це навіть не здогадуємося. Повноцінний сон – це запорука гарного настрою, тому візьміть собі до озброєння кілька продуктів, які здатні позитивно на нього впливати.

Якщо додавати деякі продукти у свій раціон, то можна краще висиплятися вночі й бути бадьорішими, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Якісний 8-годинний сон є запорукою здоров’я, тому йому треба приділяти час на рівні з правильним харчуванням та фізичними вправами. Тим, у кого є труднощі із засинанням чи проблеми з просинанням вночі, варто звернути увагу на певну їжу.

Молоко

У ньому міститься природне джерело незамінної амінокислоти триптофану, яка сприяє виробленню гормону сну мелатоніну й допомагає боротися з нервозністю і тривожністю. Молоко допомагає міцніше заснути.

Горіхи

Вони містять корисні жири, які сприяють виробленню нейромедіатора серотоніну. Окрім того, горіхи багаті на заспокійливий магній, необхідний для здорової роботи нервової системи.

Цільнозернові продукти

Додавайте у свій раціон овес, кіноа, коричневий рис, макаронні вироби з твердих сортів пшениці, цілозерновий хліб, хлібці та пластівці, які містять складні вуглеводи та клітковину. Продукти здатні надовго наситити організм та навіть викликати сонливість, тому можете споживати їх ввечері.

Фрукти

У банані, ківі чи ананасі міститься калій та магній, які заспокоюють та зміцнюють сон.



Банани покращують сон / Фото Pexels

М’ясо, птиця та риба

В індичці, червоному м’ясі, оселедці, скумбрії чи лососі міститься багато триптофану, необхідного для синтезу мелатоніну й серотоніну.

Зелень

У листовій зелені (шпинат, капуста тощо) міститься триптофан, фолієва кислота та магній, які покращують самопочуття, настрій і сон.

Трав’яні чаї

Чай з меліси, ромашки, м’яти чи лаванди заспокійливо впливають на нервову систему, тож ви зможете швидко та легко заснути.