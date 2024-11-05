Эти продукты улучшают сон: что нужно добавить в свой рацион

Есть определенные продукты, которые могут повлиять на наш здоровый сон, а мы об этом даже не догадываемся. Полноценный сон – это залог хорошего настроения, поэтому возьмите себе на вооружение несколько продуктов, которые способны положительно на него влиять.

Если добавлять некоторые продукты в свой рацион, то можно лучше высыпаться ночью и быть бодрее, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Качественный 8-часовой сон является залогом здоровья, поэтому ему надо уделять время наравне с правильным питанием и физическими упражнениями. Тем, у кого есть трудности с засыпанием или проблемы с просыпанием ночью, стоит обратить внимание на определенную пищу.

Молоко

В нем содержится природный источник незаменимой аминокислоты триптофана, которая способствует выработке гормона сна мелатонина и помогает бороться с нервозностью и тревожностью. Молоко помогает крепче заснуть.

Орехи

Они содержат полезные жиры, которые способствуют выработке нейромедиатора серотонина. Кроме того, орехи богаты успокаивающим магний, необходим для здоровой работы нервной системы.

Цельнозерновые продукты

Добавляйте в свой рацион овес, киноа, коричневый рис, макаронные изделия из твердых сортов пшеницы, цельнозерновой хлеб, хлебцы и хлопья, которые содержат сложные углеводы и клетчатку. Продукты способны надолго насытить организм и даже вызвать сонливость, поэтому можете потреблять их вечером.

Фрукты

В банане, киви или ананасе содержится калий и магний, которые успокаивают и укрепляют сон.



Бананы улучшают сон / Фото Pexels

Мясо, птица и рыба

В индейке, красном мясе, сельди, скумбрии или лососе содержится много триптофана, необходимого для синтеза мелатонина и серотонина.

Зелень

В листовой зелени (шпинат, капуста и т.д.) содержится триптофан, фолиевая кислота и магний, которые улучшают самочувствие, настроение и сон.

Травяные чаи

Чай из мелиссы, ромашки, мяты или лаванды успокаивающе влияют на нервную систему, поэтому вы сможете быстро и легко заснуть.