Коли ви починаєте свій шлях із втрати ваги, до свого раціону потрібно поставитися дуже відповідально. Річ у тому, що важлива не тільки кількість калорій, яку ви споживаєте, але і їхня якість. Тож намагайтеся уникати нездорових продуктів, які тільки заважатимуть вам втратити небажаний жир. Про шкідливі продукти розповіла лікарка Клавдія Томпсон.

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Оброблене м'ясо

Якщо ви полюбляєте бекон, м'ясні делікетеси та ковбаси, варто переглянути ці частини вашого раціону та зменшити їхню кількість на тарілці. Річ у тому, що ці продукти дуже рідко асоціюються із здоровою дієтою. Коли мовиться про зменшення кількості жиру в районі талії, особливо важливо стежити саме за цими продуктами.

Одне велике дослідження у ‌PLOS One показало, що споживання обробленого м'яса пов'язане із збільшенням маси тіла та, зокрема, і окружності талії.



Оброблене м'ясо не корисне для організму / Фото Pexels

Підсолоджені напої

Безалкогольні та енергетичні напої, як правило, просто переповнені порожніми калоріями, і до того ж мають справді невелику поживну цінність. Окрім того, коли ви споживаєте газовані напої, може також збільшуватися і жир та животі, тож скоротити їхню кількість буде розумним кроком.

А заміна цих напоїв солодкою кавою, чаєм чи фруктовими соками насправді може допомогти. Та найкращим варіантом, звісно, буде споживати звичайну чисту воду.

Алкоголь

Звісно, це не значить, що ви негайно маєте повністю відмовитися від алкогольних напоїв, та ви маєте знати, що їх надмірне споживання може призвести до появи так званого "пивного живота". Та тут винен не тільки алкоголь.

Втім, у алкоголі є досить багато калорій, і якщо ви хочете скоротити їхню кількість, варто обмежити споживання спиртовмісних напоїв.

Смажена їжа та фастфуд

Фастфуд – це зручний варіант, коли ви в дорозі або не маєте часу на приготування їжі, та якщо його споживати надто часто і у великих кількостях, це точно не піде вам на користь.

Люди, які споживають його на постійній основі, зазвичай мають більшу вашу, більшу кількість тригліцеридів та окружність талії. Річ у тому, що у такій їжі міститься дуже багато насичених жирів та солей, і при цьому досить мало поживних речовин та вітамінів.