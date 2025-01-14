Вісцеральний жир – це той, що з'являється на животі та оточує органи, і надмірна його кількість може бути пов'язана з підвищеним ризиком таких проблем, як діабет, високий кров'яний тиск та серцеві захворювання, повідомляє 24 Канал з посиланням на Live Strong.

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Оброблене м'ясо

Бекон, ковбаси та інші м'ясні делікатеси дуже рідко асоціюються зі здоровим харчуванням. І коли мовиться про зменшення кількості жиру на животі та талії, дуже важливо скоротити споживання цих продуктів.

Втім, хороша новина полягає в тому, що необроблене м'ясо – як-от нежирні шматки птиці, свинини та яловичини, можуть бути частиною збалансованого раціону та здорового харчування.

Підсолоджені напої

Солодка газована вода та енергетичні напої наповнені порожніми калоріями, які майже не мають поживної цінності. Окрім того, вісцеральний жир може збільшуватися разом зі збільшенням споживання газованих солодких напоїв.

Заміна їх на фруктові фреші, несолодку каву та чай, або ж навіть звичайну воду – це чудовий спосіб почати схуднення.



Солодкі напої можуть завадити схуднути / Фото Pexels

Алкоголь

За даними Mayo Clinic, надмірне вживання алкоголю може призвести до появи "пивного живота". Втім, вина тут не тільки в алкоголі – надмірне споживання алкоголю додає додаткові калорії, які й сприяють набору ваги.

Смажена їжа та фаст-фуд

Фаст-фуд – це зручно, коли ви в дорозі чи поспішаєте, проте споживати його надто часто точно не варто, адже це може завадити вашому схудненню. Зазвичай у такій їжі є досить багато насичених жирів та солі, але низький вміст поживних речовин, клітковини та мінералів.