Ви точно неодноразово стикалися із ситуацією, коли стояли перед переповненою шафою, але все одно відчували, що вам нічого одягти? Що ж, з цими речами з базового гардероба таке точно ніколи не повториться.

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Біла сорочка на ґудзиках

Звичайна біла сорочка – це основа будь-якого стилю. Ця класика ніколи не вийде з моди та є незамінною річчю фактично для будь-якого випадку. Ви можете заправити її у ефекту спідницю або поєднати з улюбленими джинсами, і так створите абсолютно різні, але гармонійні образи.

Нейтральний піджак

Так, нашарування одягу – це саме те, що вам потрібно у 2024 році. А добре зшитий піджак – це один із незамінних предметів гардероба для жінки, яка працює. Завдяки піджаку ви можете легко оновити будь-який одяг та зробити його доречним для офісу – навіть якщо під нього ви одягнете футболку із графічним малюнком.

Джинсова куртка

Звісно, одягати її у січні ще занадто рано, але в квітні та травні вона точно стане вам у пригоді. Цей повсякденний верхній шар зможе чудово доповнити будь-який ансамбль – і штани, і спідницю, і навіть елегантну сукню. Тож подумайте про те, щоб придбати джинсову куртку вже зараз та продумати кілька образів із нею на теплу пору.



Джинсова куртка незамінна на весну / Фото Pexels

Білі кросівки

Білі речі – це ті, які пасуватимуть фактично до будь-чого у вашому гардеробі, і ця універсальність і робить їх чудовими. Білі кросівки можуть бути елементом і спортивного, і елегантного образу – все залежить від того, з чим ви будете їх поєднувати.

Та не забувайте про те, що за білими кросівками потрібно правильно доглядати, щоб вони залишалися блискучими та виглядали чудово.

Блуза з яскравим принтом

Можливо, це суперечить тому, про що ви думаєте, коли збираєте базовий гардероб, проте повірте, яскрава блуза – це саме те, що вам потрібно. З її допомогою ви зможете оживити будь-який свій образ та зробити його яскравим без додаткових зусиль. І вона буде доречною і для звичайного робочого дня, і для неформального святкування.