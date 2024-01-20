Важливо правильно підібрати те, чим ви будете витирати обличчя. Це допоможе вам не травмувати шкіру, не нанести механічних пошкоджень та не занести інфекцію. Про те, чим найкраще витирати обличчя розповіла дерматолог Карина Паньків.

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Чим витирати обличчя після вмирання

Найкраще витирати обличчя одноразовими серветками. Вони чисті та не будуть травмувати шкіру. Паперові рушники зберігаються в коробці, тому на них не будуть потрапляти бактерії, тож не спричинятимуть запалення шкіри.

Втім не зовсім екологічно витирати обличчя рушником завжди, тому все ж таки можете іноді використовувати рушник також. При цьому ви повинні знати, що рушник для обличчя повинен бути лише вашим, ним немає користуватися ніхто. Окрім того, використовуйте його виключно для обличчя. Для рук і тіла має бути інший рушник.

На різних ділянках тіла живуть різні мікроорганізми, тому витираючись одним рушником, ви можете подразнити шкіру та спричинити висипання.



Не витирайте обличчя рушником для тіла / Фото Pexels

Які серветки чи рушник обрати

Ваші серветки мають бути гладкими та складатися з кількох шарів. Жорсткі та шорсткі можуть травмувати чутливу шкіру.

Рушник найкраще купувати з натуральних тканин. Вони швидко вбирають вологу, тож приберуть вмить вологу з обличчя. Найкраще купувати рушники з бавовни.

Як правильно витирати обличчя

Щоб не пошкодити шкіру, ви повинні легко доторкатися до обличчя та промокати його серветкою чи рушником. Не можна терти обличчя ні серветкою, ні рушником, адже це травмує шкіру та призведе до висипання.