Тільки не кладіть на підвіконня: 5 речей, що притягують біду

Пращури вірили, що розташування кожного предмета у домі має своє значення. І існує кілька речей, які не можна ніколи класти на підвіконня.

Прикмети стверджують, що кожна річ у вашому домі має свою енергетику, і тому ставитися до предметів потрібно з обачністю, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек". А класти на підвіконня взагалі можна далеко не все.

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Фотографії

Езотерики переконані, що на підвіконні ніколи не можна залишати фотографії. І неважливо, чи вони в альбомі, чи у фоторамці – це може призвести до негативних наслідків та вважається поганою прикметою. Начебто люди, зображені на світлинах, матимуть проблеми зі здоров'ям.

Порожні місткості

Якщо вам потрібно десь зберігати пусті пляшки, банки та вази, краще обрати для цього не підвіконня. Вважається, що якщо з вулиці у вікнах можна буде побачити пусті місткості, це притягне в оселю злидні, бідність та сварки.

Рушник

Цей предмет на підвіконні може притягнути до вас лихо, тож краще його там не залишати. Класти рушник на підвіконня дозволяється тільки у поминальні дні.



Не всі речі можна складати на підвіконня / Фото Pexels

Їжа

Залишати їжу на підвіконні – це погана ідея з кількох причин. Передусім, там на неї потраплятимуть прямі сонячні промені, і вона може передчасно зіпсуватися. По-друге, пращури вірили, що це погана прикмета, і ставити їжу на підвіконня можна тільки у день похорону, аби дуже померлого востаннє могла насититися у домі.

Ключі

Якщо ви не хочете притягнути у свою оселю скандали та бідність, краще знайти інше місце для ваших ключів. Ніколи не можна також залишати їх у дверях – і раніше ми вже розповідали, чому.