Только не кладите на подоконник: 5 вещей, притягивающих беду

Предки верили, что расположение каждого предмета в доме имеет свое значение. И существует несколько вещей, которые нельзя никогда класть на подоконник.

Приметы утверждают, что каждая вещь в вашем доме имеет свою энергетику, и поэтому относиться к предметам нужно с осмотрительностью, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек". А класть на подоконник вообще можно далеко не все.

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Фотографии

Эзотерики убеждены, что на подоконнике никогда нельзя оставлять фотографии. И неважно, или они в альбоме, или в фоторамке – это может привести к негативным последствиям и считается плохой приметой. Вроде люди, изображены на фотографиях, будут иметь проблемы со здоровьем.

Пустые емкости

Если вам нужно где-то хранить пустые бутылки, банки и вазы, лучше выбрать для этого не подоконник. Считается, что если с улицы в окнах можно будет увидеть пустые емкости, это притянет в дом бедность, бедность и ссоры.

Полотенце

Этот предмет на подоконнике может притянуть к вам беду, поэтому лучше его там не оставлять. Класть полотенце на подоконник разрешается только в поминальные дни.



Не все вещи можно складывать на подоконник / Фото Pexels

Еда

Оставлять еду на подоконнике – это плохая идея по нескольким причинам. Прежде всего, там на нее будут попадать прямые солнечные лучи, и она может преждевременно испортиться. Во-вторых, предки верили, что это плохая примета, и ставить еду на подоконник можно только в день похорон, чтобы очень умершего в последний раз могла насытиться в доме.

Ключи

Если вы не хотите привлечь в свой дом скандалы и бедность, лучше найти другое место для ваших ключей. Никогда нельзя также оставлять их в дверях – и ранее мы уже рассказывали, почему.