Переховування речей під ліжком – це ефективний спосіб зберігати громіздкі речі, проте також це ідеальне місце для того, щоб покласти щось і потім забути – якщо хочете, простір під ліжком можна назвати чорною дірою для зберігання.

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Паперові чи картонні речі

Можливо, у вас є спокуса закинути під ліжко кілька коробок з-під взуття чи паперів, але робити цього все ж не варто. Ви могли про це не підозрювали, та папір часто є джерелом їжі для деяких комах – наприклад, товстолобика та тарганів, а також молі.

Білизна та текстиль

Чи колись ви, вибиваючи ковдру, бачили, як з неї вилітає ціла хмара пилу? Що ж, побачити це доведеться ще не раз, якщо ви маєте звичку зберігати ковдру під ліжком. Також класти туди не можна і постільну білизну.

Взагалі зберігати під ліжком щось волокнисте чи пористе, адже ці речі найкраще вбирають пил та бруд, яких вдосталь під ліжком.



Не варто зберігати ковдру під ліжком / Фото Pexels

Шкіряні вироби

Класти під ліжко шкіряні черевики чи будь-які інші речі – це те саме, що виставити їх на сонце. Навколишнє середовище може завдати чимало шкоди таким речам, і пил може спричинити висихання, тріскання та знебарвлення шкіри

Харчові продукти

Так, зберігання під ліжком їжі може здаватися безглуздим, проте ви будете здивовані, що часом експерти з прибирання знаходять під ліжками! Миші та інші шкідники можуть легко прогризати картон та дістатися до продуктів

Електроніка

Під ліжком також не варто класти і зламані прилади та техніку, якою вже не користуєтеся. Насправді пил може серйозно пошкодити ці речі, а з часом привести до їхньої поломки. Окрім того, усі ці речі створюють підвищений ризик пожежі.