Навіть мінімалісти їх ніколи не викидають: 5 речей, що мають бути в домі

Вільний від безладу простір – це мрія багатьох людей; він зменшує втому, підвищує концентрацію та продуктивність. Втім, у своєму прагненні позбутися надлишку речей варто все ж бути обережними, аби не викинути чогось по-справжньому важливого.

Дуже часто складно в моменті визначити, які речі варті того, щоб їх зберегти, а що потрібно викидати без жалів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Та все ж є кілька предметів, які викидати не можна нізащо.

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Важливі документи

Коли документи неорганізовані, вони можуть швидко та легко перетворитися на безлад. Втім, це все ще не причина їх позбуватися – податкові документи, свідоцтва про народження, документи на власність, соціальне страхування та паспорти – це ті речі, що мають надійно зберігатися в шафі чи сейфі.

Зважайте, що замінити ці предмети дуже важко, і у надзвичайних ситуаціях вони можуть бути надзвичайно важливими.

Улюблені книги

Пожертвування книг – це швидкий та простий спосіб звільнити полиці, та все ж тут варто бути обережними. Адже деякі з них можуть бути не просто книгами, а цінними і приємними спогадами. Якщо ви вже перечитували цю книгу, є непогані шанси, що ви захочете зробити це знову, тож, можливо, її варто зберегти.

До речі, книги, як і багато інших речей, також потребують догляду. І раніше ми вже розповідали, як позбутися книжкових черв'яків, що можуть псувати сторінки.



Улюблені книги не варто викидати / Фото Pexels

Старі жорсткі диски та USB-накопичувачі

Попри те, що стара електроніка зараз може здаватися справжнім мотлохом, часто вона може містити незамінні спогади, про які ви забули. І якщо ви вже хочете позбутися старих дисків чи касет, завжди варто переглянути їх перед тим, як викинути. Ви можете знайти там важливі документи, або ж загублені сімейні фотографії.

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Запасні ключі

Колекції запасних ключів часто мають тенденцію зростати з часом, і, звісно ж, не хочеться ходити з цілою зв'язкою непотрібних ключів. Та викидати їх – не найкраща ідея, адже в будь-яку мить ці ключі можуть виявитися потрібними.

Творчі проєкти

Коли мовиться пор незавершені проєкти з малювання, ліплення тощо, ви не маєте почувати себе зобов'язаними позбуватися їх. Швейне приладдя чи акварельні фарби часто втілюють мрії, на які ми ще тільки сподіваємося знайти час.

Перед тим, як викинути чи подарувати їх комусь, запитайте себе, чи ви ще хочете повернутися до цього захоплення. Якщо так – тоді краще знайти вільне місце у шафі.