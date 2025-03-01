Чимало поверхонь у домі стають справжнім звалищем для різних предметів, яким точно там не місце, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. А враховуючи те, що кухня є чи не найважливішою кімнатою у домі, не дивно, що стільниці у ній швидко захаращуються.

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Та якщо ви хочете зробити свій дім менш безладним, цього можна легко досягти, прибравши з стільниць всього кілька предметів.

Техніка, якою ви користуєтеся щодня

Справжні мінімалісти не тримають на стільницях жодну побутову техніку – навіть ту, яку ви часто використовуєте. Краще знайти для цих предметів зручне місце у легкодоступній шафі чи ящику.

Зважайте, що щойно ви дозволяєте одному предмету постійно жити на стільниці, решта незабаром підтягнеться за ним.

Блоки для ножів

Вам може здатися, що вам потрібний блок для ножів на стільниці, та більшість дизайнерів та професійних організаторів простору не вважають цей спосіб зберігання найкращим. Набагато краще використати магнітну смужку на стіні – так ножі будуть в межах досяжності, і вони не займатимуть місце на столі.

Та якщо у вас є маленькі діти, переконайтеся, що планка встановлена високо та далеко від їхньої досяжності.



Ножі не варто зберігати на стільниці / Фото Pexels

Тримачі для посуду

Власники організованих кухонь, звісно ж, використовують різне начиння – як-от лопатки для посуду чи дерев'яні ложки – але вони не тримають всі ці речі на стільниці.

Набагато краще буде зберігати всі ці предмети у ящиках: так вони не будуть візуально захаращувати простір, і на них не потраплятимуть випадкові бризки під час приготування їжі чи пил.

Надлишок декору

Дерев'яні знаки з надписами, магнітики – це приємні речі, які можуть навіювати спогади, але також вони навіюють і цілковитий безлад на кухні. Надто багато декоративних предметів можуть швидко зробити будь-який простір захаращеним і непрактичним.

Тож замість того, аби засмічувати свої стільниці вазами, свічками чи декоративними мисками з фруктами, краще обрати один акцентний виріб чи, можливо, рослину.

Різний безлад

Прихильники мінімалізму та охайності на кухні не дозволяють щоденному безладу накопичуватися на стільницях. Намагайтеся слідкувати за тим, де осідає небажана пошта, ключі, пляшки з водою чи інші випадкові речі – адже вони можуть швидко створити відчуття хаосу на вашій кухні.