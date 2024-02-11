Зазвичай під час загального прибирання ви спрямовуєте свої зусилля на організацію простору та прибирання бруду. Та ви забуваєте про деякі інші важливі речі, які також заслуговують на вашу увагу. Зокрема, на список предметів, яких точно варто позбутися, щоб зробити дім чистішим і охайнішим.

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Старе обладнання

Якщо у вас вдома є чимало використаних дротів, які вам вже не потрібні, старі зарядні пристрої, якими ви вже не користуєтеся, тоді цього варто позбутися. Якщо ви не використовували ці речі вже рік, то шанси, що ви будете їх використовувати у майбутньому, досить низькі.

Старі CD та DVD

Чимало людей мають цілі колекції дисків та касет, але зараз вони вже не мають великого сенсу, адже мало де знайдуться програвачі для цих дисків. Тож, скоріш за все, ви вже ніколи не використаєте усю свою колекцію, і варто її позбутися.

Книги

Так, книги – це те, що має бути у кожній квартирі. Та хоча би раз на рік вам потрібно переоцінювати свою колекцію та позбуватися тих книг, які вам не подобаються та тільки займають дорогоцінне місце.

Так ви можете звільнити простір і для нових книг, і для інших цінних речей.

Старі електронні пристрої

Можливо, у вас в квартирі лежать усі ваші старі телефони, ноутбуки та телевізори, та запитайте себе, чи справді вони вам потрібні? Можливо, варто вже нарешті їх позбутися та звільнити місце на полицях.

Старі ліки

Коли ви востаннє перевіряли терміни придатності на своїх ліках та речах в аптечці? Якщо препарати вже втратили ефективність, або ж ви зберігаєте пусті пляшечки, їх варто позбутися та замінити новими.