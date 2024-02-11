Споживання риби покращує здоров’я серцево-судинної системи. Риба насичена не лише білками, але й вітамінами та мінералами. Окрім того, риба є низькокалорійною, не має вуглеводів та містить жирні кислоти омега-3, які добре впливають на мозок та серце.

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Дієтологиня Дестіні Муді розповіла про ще більше переваг риби, які вам треба знати.

Джерело омега-3

Саме риба може похвалитися великим вмістом омега-3 жирних кислот. Найбільше їх можна знайти в лососі, тунці, оселедці, сардинах та скумбрії.

"Омега-3 жирні кислоти є важливою поживною речовиною, яку організм не може виробляти сам. Омега-3 бореться з хронічним запаленням і підтримує здоров’я мозку та серця", – пояснила дієтологиня.

Джерело вітаміну D

Лосось, оселедець і тунець є природним джерелом вітаміну D, який необхідний для здоров’я кісток та підтримки імунітету.



Риба є корисною для здоров'я / Фото Pexels

Містить білок

Дієтологиня зазначає, що риба містить більше білка, ніж яловичина чи курка. Для людини білок є важливим макроелементом, який сприяє росту та відновленню м’язів та підвищує відчуття ситості. Саме завдяки білку риба може втамувати голод.

Покращує здоров’я серця

Регулярне споживання риби може покращити здоров’я серця. Омега-3 жирні кислоти здатні знизити кров’яний тиск та запобігти нерегулярному серцевому ритму. Риба цілком може замінити яловичину чи свинину, що є кориснішим для вашого серця.

"Ті, хто їсть рибу, мають найнижчий ризик інфарктів та інсультів – двох найпоширеніших причин передчасної смерті у світі", – зазначила Дестіні Муді.

Джерело йоду

У морській рибі міститься чимало йоду – важливого мінералу для щитоподібної залози. Дослідження зазначає, що морська риба може містити від 5 до 10 разів більше йоду, ніж прісноводна риба.

Риба є хорошим варіантом для тих, хто хоче скоротити споживання м’яса. Також вона є доволі універсальною, адже з неї можна робити бутерброди, додавати в салат, рулети, смажити, запікати чи готувати на пару. Та й загалом, риба є широкодоступною.