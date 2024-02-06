Користь шпинату полягає в тому, що він містить вітаміни та антиоксиданти, які захищають від хронічних захворювань та сприяють здоров’ю мозку, очей та серця. Детальніше про користь шпинату розповіла дієтологиня Синтія Сасс.

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Контролює артеріальний тиск

Шпинат є джерелом нітратів – природних хімічних речовин, які здатні розширити кровоносні судини. Вони допомагають покращити кровотік та зменшують навантаження на серце.

Напій зі шпинату здатен знижувати тиск. Дослідження зазначають, що кров’яний тиск залишався низьким впродовж кількох годин після вживання шпинатного напою.

Захищає від хвороб

Сполуки, які містяться у шпинаті здатні зменшити окислювальний стрес, який може підвищувати ризик кількох хронічних хвороб (хвороби серця чи діабет 2 типу). Тому споживайте більше шпинату, щоб захистити себе від хронічних захворювань.

Окислювальний стрес – це дисбаланс антиоксидантів і шкідливих речовин, які пошкоджують ваші клітини.



Корисні властивості шпината / Фото Pexels

Містить поживні речовини

У трьох чашках шпинату є понад 300% добової норми вітаміну К. Також зелень має багато вітаміну А та С. Вітамін К і А підтримують міцність кісток, а вітамін С допомагає загоювати рани. Також шпинат багатий фолієвою кислотою, вітаміном В, залізом, магнієм, калієм, кальцієм.

Підтримує здоров’я очей

У шпинаті міститься антиоксидант лютеїн, який знижує ризик вікової макулярної дегенерації. Ця хвороба може погіршити гострий центральний зір, який необхідний для водіння та читання.

Дослідження показали, що багатий лютеїном шпинат захищає очі та діє на зір як внутрішні сонцезахисні окуляри.

Підтримує когнітивні функції

Дослідження виявили, що люди, які їли щодня одну чи дві порції шпинату зберігали такі ж когнітивні здібності, як ті, хто молодший за них на 7 років.

Зверніть увагу, що під час смаження шпинат втрачає велику дозу лютеїну, тому його краще вживати сирим в салатах. Приготування шпинату на пару зберігає вітамін С, а від бланшування краще відмовитися. Приготований шпинат підвищує вітамін А.

Спробуйте додавати шпинат до ранкового сніданку з яєчнею та авокадо, в овочевий салат та фруктове смузі чи готуйте на пару.