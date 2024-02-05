Повністю відмовитися від солодкого – це дуже складно і майже неможливо. Та для того, щоб схуднути, робити це і необов'язково. І докторка медичних наук Клаудія Томпсон розповіла про кілька міфів про цукор, у які ви досі вірите.

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Ви повинні повністю відмовитися від цукру

Повна відмова від солодощів і справді може допомогти вам зменшити кількість калорій, які ви споживаєте та схуднути за досить короткий термін. Та такий підхід може призвести до того, що ви відчуватимете себе обділеними, і врешті-решт це призведе до зовсім зворотного ефекту.

Найкраще, що ви можете зробити – це споживати солодощі відповідально і у невеликих кількостях, а не відмовлятися від них зовсім.



Повністю відмовлятися від солодкого необов'язково / Фото Pexels

Слід уникати і цукру у молочних продуктах та фруктах

Фрукти та молочні продукти також містять цукор, а саме природні його види – лактозу та фруктозу. Втім, немає потреби уникати цих продуктів, адже разом з ними ви отримаєте і чималу кількість корисних для вас поживних речовин, які повністю компенсують той цукор, що ви з'їсте.

Не забувайте про те, що молоко також містить білок і кальцій, а у фруктах ви знайдете вітаміни, мінерали та клітковину. Втім, ви можете подумати над тим, щоб відмовитися від цукру у напоях чи від зайвого кексу вранці.

Мед і кленовий сироп кращі, тому що вони натуральні

Якщо ви полюбляєте натуральні підсолоджувачі, такі як мед, нектар агави чи кленовий сироп, ви маєте знати, що вони піддаються меншій обробці, ніж столовий цукор, але це насправді не робить їх кориснішими для вас. Насправді в усіх цих підсолоджувачах міститься однакова кількість калорій, і ваше тіло переробляє їх також однаково.

Цукор потрібно замінити та безкалорійні підсолоджувачі

Якщо ви для схуднення відмовилися від цукру на користь стевії, аспартаму чи сукралози, це може допомогти у зниженні загального споживання калорій. Втім, вам варто пам'ятати і про те, що довгострокові переваги від такої заміни є не надто переконливими.

Зрештою ви можете спробувати замінити калорії на щось інше чи відчути, що хочете їсти більше солодкого. Обидві ці речі можуть із часом негативно вплинути на вашу вагу.

Ви можете ігнорувати цукор у несолодких продуктах

Коли ви думаєте про те, щоб почати їсти менше цукру, зазвичай вам спадають на думку саме десерти: печиво, цукерки, кекси та інша випічка. Втім, чимало оброблених продуктів, які зовсім не здаються вам солодкими, також містять чимало цукру, який згодом впливатиме на вашу фігуру. Тож для того, щоб контролювати свою вагу, вам варто не забувати перевіряти етикетки продуктів, які ви купуєте та дивитися, скільки у них міститься цукру.