Дослідники виявили, що хвороба Альцгеймера дуже рідко з'являється у грецьких та римських медичних текстах – і вона розвивалася лише внаслідок кількох факторів, що з'явилися значно пізніше.

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У The Sun опублікували дослідження, що деменція може бути спричинена рівнем забруднення міст та малорухливим способом життя.

Які є причини деменції

Стародавні греки у своїх медичних текстах відзначали, що старіння призводить до втрати пам'яті, але не писали нічого, що свідчило би про втрату мови, здатності до міркування тощо, спричинених деменцією. І кілька перших згадок з'явилися вже у Стародавньому Римі століттями пізніше.

Зараз автори дослідження вважають, що розширення римських міст призвело до збільшення кількості забруднення та посилення зниження когнітивних функцій у людей із настанням певного віку.

Окрім того, римські аристократи також використовували кулінарні інструменти та труби, виготовлені зі свинцю, а це означає, що вони могли мимоволі отруїтися.



Деменція може бути спричинена забрудненим середовищем / Фото Pexels

Дослідники відзначають значний прогрес у тому, як писали про деменцію давні греки та римляни – і за століття між цими текстами точно відбулися певні зміни.

До того ж дослідження Університету Південної Каліфорнії виявило, що у сучасного корінного племені у Болівії також надзвичайно низькі показники деменції. Це може бути аргументом щодо того, що спосіб життя та кількість руху, а також забрудненість навколишнього середовища відіграють дуже важливу роль у ризиках захворіти на цю хворобу.